Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Media & Magazine Days 2026: Ένα τριήμερο εκδηλώσεων για την αξία της έντυπης ενημέρωσης
Media 27 Μαΐου 2026, 17:16

Media & Magazine Days 2026: Ένα τριήμερο εκδηλώσεων για την αξία της έντυπης ενημέρωσης

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) διοργανώνει από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 το “Media & Magazine Days 2026”.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πρόκειται για μια νέα πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του έντυπου Τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα) και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού, που θα συνδέει τον κόσμο των media με την κοινωνία και τη νέα γενιά.

Η Κεντρική Ημερίδα και η έρευνα αναγνωσιμότητας

Στο επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα βρεθεί η Κεντρική Ημερίδα του Media & Magazine Days 2026, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, ακαδημαϊκής, δημοσιογραφικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας θα αποτελέσει η επίσημη παρουσίαση από τη Στρατηγική Σύμβουλο Performance & Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο, την οποία υλοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία αντίστοιχη καταγραφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη σχέση του κοινού με τις έντυπες εκδόσεις στη σύγχρονη εποχή.

Η ημερίδα περιλαμβάνει επίσης τρία θεματικά πάνελ με αντικείμενο:

  • τον θεσμικό ρόλο της έντυπης ενημέρωσης,
  • τη σχέση έντυπου Τύπου και αξιοπιστίας απέναντι στην παραπληροφόρηση,
  • καθώς και την εξέλιξη του περιεχομένου στα σύγχρονα media.

 Workshop για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Media Workshop με θέμα:
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media και στη Δημοσιογραφία», με εισηγητή τον δημοσιογράφο Dr Ανδρέα Μ. Παναγόπουλο, μέλος της Ομάδας Εργασίας της Alter Ego Media για την Ενσωμάτωση της ΤΝ. Το workshop θα εστιάσει στις νέες δυνατότητες, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας.

Η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο»

Κεντρική θέση στο τριήμερο πρόγραμμα κατέχει η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», η οποία θα παρουσιάσει σπάνιο αρχειακό υλικό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, καθώς από και το ιστορικό αρχείο της ΕΔΙΠΤ και την 87χρονη πορεία των εντύπων της. Η έκθεση αναδεικνύει τη διαδρομή, τη συμβολή και τον πλουραλισμό της θεματολογίας του ελληνικού περιοδικού Τύπου μέσα στον χρόνο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Joy Koumentakou.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:
• Τετάρτη 3 Ιουνίου | 17:00 – 19:00
• Πέμπτη 4 Ιουνίου | 17:00 – 19:00
• Παρασκευή 5 Ιουνίου | 09:00 – 13:00

Παράλληλες δράσεις και επισκέψεις σχολείων

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, δράσεις φιλαναγνωσίας και διαδραστικές ξεναγήσεις στην έκθεση και στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής, ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Καπνεργοστάσιο, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, καθώς και την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «1945 – Το τέλος του πολέμου».

Το “Media & Magazine Days 2026” πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Χορηγοί: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την είσοδο στον χώρο.

Δηλώσεις συμμετοχής:
info@edipt.gr | 210 72 20 875

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Media
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 25.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
Πολιτική 27.05.26

«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Ελλάδα 27.05.26

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Σύνταξη
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
On Field 27.05.26

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Βάιος Μπαλάφας
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
The Honeymoon Letter 27.05.26

Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
On Field 27.05.26

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Ελλάδα 27.05.26

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.05.26

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Σύνταξη
Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Πολιτική 27.05.26

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Ελλάδα 27.05.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Σύνταξη
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Τα λάθη ως μάθημα 27.05.26

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Μέση Ανατολή 27.05.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies