Λευκός Οίκος: «Πλήρως κατασκευασμένο» το «μνημόνιο κατανόησης» που παρουσίασαν τα ΜΜΕ του Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Πλήρως κατασκευασμένο» είναι το «μνημόνιο κατανόησης» που παρουσίασαν τα ΜΜΕ του Ιράν, λέει ο Λευκός Οίκος.

«Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης», προσθέτει.

«ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ», τονίζει ο Λευκός Οίκος (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στην ανάρτηση στο Χ).

Η σχετική ανάρτηση:

This report from Iranian controlled media is not true and the MOU they “released” is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. FACTS MATTER. https://t.co/agpTnBSgKu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Τι μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ και διέψευσε ο Λευκός Οίκος

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για «μνημόνιο κατανόησης» με τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το Ιράν θα εξασφαλίσει ότι τα εμπορικά πλοία θα διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ωστόσο, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για το Ορμούζ, όπου την κυκλοφορία των πλοίων θα διαχειρίζεται το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ.

Με βάση ό,τι μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, το πλαίσιο αυτό δεν είναι ακόμη οριστικό και το Ιράν δεν θα προχωρήσει χωρίς «απτή επαλήθευση».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 According to the ‘Islamabad Memorandum’ draft, US military forces will withdraw from vicinity of Iran and lift naval blockade 🔴 In return, Iran commits to restoring the number of commercial transit ships through Hormuz to pre-war levels within in one month 🔴 Management and… pic.twitter.com/uIk29KNiKt — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 27, 2026

Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan δημοσίευσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση για την έναρξη μιας πολυεπίπεδης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν, ενώ το αν αυτό περιλαμβάνει τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ή τις δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις απαιτεί διαπραγμάτευση», ανέφερε.

«Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.