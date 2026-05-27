ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»
Υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα κατέβει το 2028 ο Νταν Γκρίνι, ο σεναριογράφος του τηλεοπτικού φαινομένου «The Simpsons», ο οποίος προέβλεψε την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα επεισόδιο του 2000.
Ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός σεναριογράφος, ο οποίος αυτοαποκαλείται «προφήτης», ανακοίνωσε την απόφασή του αυτή σε βίντεο στο Instagram.
«Μπορώ να γίνω πολιτικός, θα θέσω υποψηφιότητα, ας το κάνουμε», δήλωσε ο Γκρίνι
The Simpsons writer known as ‘The Prophet’ launches run for president https://t.co/w0Dibu3BUz pic.twitter.com/BYHVLRwiTZ
— New York Post (@nypost) May 26, 2026
«Ο Τραμπ, ο Βανς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε αρχικώς ο 61χρονος Γκρίνι. «Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς» πρόσθεσε.
Στη συνέχεια είπε ότι εύχεται να μπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η χώρα, αλλά… δεν είναι δικηγόρος. «Είμαι απλώς ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης που πήγε στη Νομική Σχολή, αποφοίτησε, πέρασε τις εξετάσεις… Περιμένετε! Είμαι δικηγόρος!» κατέληξε με έμφαση.
📌 The Simpsons’ Writer Who Accidentally Predicted Trump’s Presidency Launches His Own 2028 Bid
Dan Greaney, a longtime writer and producer on the show, announced his run in an Instagram video.
“I’m just a self-proclaimed prophet…” he says, before adding, “who went to law… pic.twitter.com/MuQwMcWsmR
— Context 360 (@MMuckurty) May 27, 2026
Στη συνέχεια έβγαλε τη στολή του μάγου για να αποκαλύψει το ξυρισμένο πρόσωπό του και ένα κοστούμι. «…Μπορώ να γίνω πολιτικός. Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Η πλατφόρμα μου: Αμερική για όλους. Ας το κάνουμε αυτό» συνέχισε ο ίδιος.
Ο σεναριογράφος φαίνεται να κατεβαίνει ανεξάρτητος σε μια «προοδευτική Ρεπουμπλικανική» πλατφόρμα που υποστηρίζει την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την επιστροφή στην ηθική, σύμφωνα με τη σελίδα του στο Instagram.
Ο βραβευμένος σεναριογράφος είναι περισσότερο γνωστός για την πρόβλεψη της υποψηφιότητας του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο 16 χρόνια προτού αυτή συμβεί, με μια ιστορία των Simpsons που δείχνει τη Λίζα Σίμπσον να γίνεται πρόεδρος και να κληρονομεί οικονομικά προβλήματα από μια υποτιθέμενη προεδρία με επικεφαλής τον Τραμπ.
