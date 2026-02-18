«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

H σειρά «The Simpsons» κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο, με την προβολή του 800ου επεισοδίου στο Fox. «Ποτέ δεν υπήρξε στιγμή που να πήγα για ύπνο και να σκεφτόμουν ότι η σειρά μάλλον θα τελειώσει. “Θα πρέπει να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να καθαρίσουμε όλα τα σκουπίδια από τα γραφεία μας”», δήλωσε ο παραγωγός Ματ Σέλμαν στο Page Six.

Η σειρά «The Simpsons» έκανε πρεμιέρα το 1989, καθιστώντας την τη μακροβιότερη αμερικανική κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Η σειρά διαδραματίζεται στο Σπρίνγκφιλντ και ακολουθεί τις περιπέτειες της εμβληματικής οικογένειας καρτούν, που περιλαμβάνει τον Όμηρο (Νταν Καστελανέτα), τη Μαρτζ (Τζούλι Κάβνερ), τη Λίσα (Γιάντλεϊ Σμιθ), τον Μπαρτ (Νάνσι Κάρτραϊτ) και το μωρό Μάγκι.

Το 800ο επεισόδιο αφορά το ταξίδι της οικογένειας στη Φιλαδέλφεια και περιλαμβάνει μια σάτιρα της ιατρικής σειράς του HBO Max «The Pitt» με πρωταγωνιστή τον Νόα Γουάιλντ.

Ο Σέλμαν είπε ότι, επειδή οι τηλεθεάσεις της σειράς ήταν σταθερές, δεν φοβήθηκε ποτέ την ακύρωσή της – και όταν η Fox συγχωνεύθηκε με τη Disney το 2019 και η σειρά προβλήθηκε στο Disney+, «μια ολόκληρη νέα γενιά νεότερων θαυμαστών ερωτεύτηκε τη σειρά και έγινε η αγαπημένη τους».

Ο Σέλμαν εργάζεται στο «The Simpsons» για πάνω από είκοσι χρόνια, από το 1997, ξεκινώντας ως σεναριογράφος πριν γίνει εκτελεστικός παραγωγός το 2005 και showrunner.

Με τα χρόνια, το «The Simpsons» φαίνεται να προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια μελλοντικά γεγονότα, όπως τη συγχώνευση Disney/Fox ή την προεδρία του Τραμπ. «Είναι ανησυχητικό» γέλασε ο Σέλμαν. «Σε κάνει να σκέφτεσαι ότι ίσως ζούμε σε μια προσομοίωση ή κάτι τέτοιο» αστειεύτηκε

«Αλλά πάντα λέω ότι το πιο απίθανο θα ήταν να μην είχαμε προβλέψει τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι είναι απλά συμπτώσεις. Αλλά και οι συμπτώσεις πόσο πιθανό είναι τελικά να υπάρχουν;» αναρωτήθηκε.

Ο παραγωγός σημείωσε: «Αν και οι συμπτώσεις που τυχαία εντοπίσαμε κι έμοιαζαν με προβλέψεις είναι αρκετά τρομακτικές».

Πρόσθεσε ότι οι Simpsons δεν αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια μέσα στα χρόνια.

«Το δίκτυο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη δημιουργικότητα» εξήγησε.

Στα 1000 επεισόδια

Πρόσθεσε ότι η ομάδα αισθάνεται «τυχερή» που δεν έχει αντιμετωπίσει «αυτού του είδους τα δημιουργικά εμπόδια – κάποιον να λέει, “Ω, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις εκείνο”».

Ο Σέλμαν ξεκαθάρισε ότι οι Simpsons δεν προσπαθούν να γίνουν South Park.

«Δεν κάνουμε επεισόδια τόσο προκλητικά, σκοτεινά, έξυπνα, αστεία και λαμπρά, που αντλούν έμπνευση από τα πρωτοσέλιδα της ημέρας. Μας αρέσει να κάνουμε εκπομπές που αντλούν έμπνευση από τα πρωτοσέλιδα πριν από εννέα μήνες».

Όταν ρωτήθηκε για πόσο καιρό πιστεύει ότι θα συνεχίσει το «The Simpsons», απάντησε: «Νομίζω ότι 1000 είναι ένας καλός αριθμός. Ας στοχεύσουμε στα χίλια. Είναι ένα καλό, καθαρό τέλος. Αλλά, δεν ξέρω, αυτή είναι μια απόφαση που πιθανώς δεν εξαρτάται από μένα. Ωστόσο, 1000 επεισόδια θα ήταν υπέροχα».

