17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
17 Δεκεμβρίου 2025

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Για πολλούς, η πρεμιέρα των Simpsons το 1989 δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική στιγμή, αλλά το σημείο μηδέν μιας πολιτιστικής επανάστασης που ξεκίνησε από ένα λάθος στον προγραμματισμό για να κατακτήσει την παγκόσμια συνείδηση. Μάλλον έχουν δίκιο καθώς μέσα από το κίτρινο δέρμα και τις δυσλειτουργικές σχέσεις της οικογένειας από το Σπρίνγκφιλντ, ο Ματ Γκρέινινγκ κατάφερε να προσφέρει την πιο διεισδυτική ανατομία της σύγχρονης κοινωνίας που είδαμε ποτέ στη μικρή οθόη.

Η πρεμιέρα των Simpsons το 1989 ήταν ένα λάθος του προγραμματισμού που κατέληξε να συγκεντρώσει 26,7 εκατομμύρια θεατές, αλλάζοντας τη μοίρα του δικτύου Fox αλλά και της τηλεόρασης γενικότερα γιατί, αλήθεια, η 17η Δεκεμβρίου 1989 δεν προμηνυόταν ως μια ιστορική ημερομηνία.

Οι δημιουργοί των Simpsons βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού, καθώς το αρχικό animation του πρώτου επεισοδίου ήταν τόσο κακής ποιότητας που κρίθηκε ακατάλληλο για προβολή.

Η πρεμιέρα αναβλήθηκε και το χριστουγεννιάτικο ειδικό επεισόδιο Simpsons Roasting on an Open Fire (Οι Simpsons ψήνονται σε σιγανή φωτιά), που κανονικά θα προβαλλόταν όγδοο στη σειρά, επιστρατεύτηκε εσπευσμένα για να σώσει την παρτίδα. Παρά το γεγονός ότι οι χαρακτήρες ήταν ακόμα ακατέργαστοι, ο ενθουσιασμός για το τηλεοπτικό φαινόμενο ήταν καταιγιστικός.

Για τους μελετητές της τηλεοπτικής ιστορίας, οι Simpsons χωρίζονται πλέον σε δύο μεγάλες περιόδους: τη Χρυσή Εποχή των πρώτων δέκα ετών και όλα όσα ακολούθησαν.

Μετά την πρώτη δεκαετία της απόλυτης κριτικής και λαϊκής κυριαρχίας, η σειρά κατηγορήθηκε ότι «πήδηξε τον καρχαρία», ένας όρος που περιγράφει τη στιγμή που μια σειρά καταφεύγει σε ακρότητες για να διατηρήσει το ενδιαφέρον, υιοθετώντας εξωφρενικά σενάρια όπως η σεξουαλική παρενόχληση από ένα πάντα ή η εμφάνιση των τζόκεϊ ως δολοφονικών ξωτικών.

Μέσα στα χρόνια ο Χόμερ έγινε πιο σκληρός και λιγότερο συμπαθής, ενώ ο Νεντ Φλάντερς περιορίστηκε σε μια καρικατούρα θρησκευτικού φανατισμού, γεννώντας τον όρο Φλαντερισμός.

Όποια και αν είναι όμως η ερμηνεία του τηλεοπτικού φαινομένου, οι Simpsons έφεραν την επανάσταση στην τηλεόραση με ιογενή ορμή κίτρινου πυρετού.

Αυτό που κράτησε τη σειρά ζωντανή στην παγκόσμια συνείδηση δεν ήταν μόνο το χιούμορ της, αλλά η σχεδόν τρομακτική ικανότητά της να προβλέπει το μέλλον.

Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι την ανακάλυψη του σωματιδίου Χιγκς και την εξαγορά της Φοξ από την Ντίσνεϊ, οι Simpsons απέδειξαν ότι η σάτιρά τους βασίζεται σε μια βαθιά κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών μηχανισμών.

Προφητείες και θεωρίες συνωμοσίας

YouTube thumbnail

Η ικανότητα των σεναριογράφων να διαβάζουν το μέλλον έχει γεννήσει αμέτρητες θεωρίες. Ήδη από το 2000, η σειρά προέβλεψε την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τη Λίζα να κληρονομεί ένα οικονομικό χάος.

Το 1998, μια πινακίδα προμήνυε την εξαγορά της 20th Century Φοξ από την Ντίσνεϊ, μια κίνηση που ολοκληρώθηκε σχεδόν είκοσι χρόνια μετά. Οι αναφορές στον ιό Έμπολα το 1997 και η περιγραφή της ελληνικής οικονομικής κρίσης το 2012, όπου η χώρα εμφανιζόταν προς πώληση στο eBay, ενίσχυσαν το μυστήριο γύρω από τις πηγές πληροφόρησης της σειράς. Ακόμη και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων της NSA περιγράφηκε με ακρίβεια στην ταινία των Simpsons το 2007, έξι χρόνια πριν τις αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν.

Η τεχνολογική διορατικότητα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τα έξυπνα ρολόγια έκαναν την εμφάνισή τους στο Σπρίνγκφιλντ ήδη από το 1995. Η ανατριχιαστική οπτική αναφορά στην καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων το 2007 και η πρόβλεψη της μοίρας του Κινγκς Λάντινγκ στο Παιχνίδι των Θρόνων το 2017, άφησαν τους τηλεθεατές άναυδους.

Επιπλέον, η επιστημονική ακρίβεια της σειράς επιβεβαιώθηκε με την πρόβλεψη του βραβείου Νόμπελ για τον Μπένγκτ Χολμστρεμ και την αναφορά σε έναν ιό από την ανατολή που θύμιζε την πανδημία του 2020. Όλα αυτά οδηγούν πολλούς να αναρωτιούνται αν οι δημιουργοί είναι μέλη μυστικών εταιρειών ή χρονοταξιδιώτες, αν και η πιο λογική εξήγηση παραμένει η υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση της συγγραφικής ομάδας.

Σπρίνγκφιλντ, η χαρά του ακαδημαϊκού

Είναι ακριβώς αυτή η πυκνότητα αναφορών που οδήγησε τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Χάρβαρντ και το Μπέρκλεϊ, να εντάξουν τη σειρά στα προγράμματα σπουδών τους.

Ακαδημαϊκοί φιλοσοφίας αναλύουν τον ηθικό σχετικισμό του Χόμερ και μαθηματικοί εξετάζουν τις σύνθετες εξισώσεις που κρύβονται σε τυχαία πλάνα, αποδεικνύοντας ότι το Σπρίνγκφιλντ είναι ένα πνευματικό οικοδόμημα με πολλά επίπεδα ανάγνωσης.

YouTube thumbnail

Η αναγνώριση των Simpsons ως ακαδημαϊκού αντικειμένου ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’90, με το Μπέρκλεϊ να προσφέρει επίσημο μάθημα για τη σχέση της σειράς με τη φιλοσοφία.

Το 2001, η έκδοση του έργου «The Simpsons and Philosophy: The D’oh! of Homer» σημείωσε τεράστια επιτυχία, φέρνοντας τις θεωρίες του Νίτσε, του Καντ και του Λοκ σε άμεση αντιπαραβολή με τις περιπέτειες της Λίζα και του Χόμερ.

Μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές αφορά τις θετικές επιστήμες. Πολλοί από τους σεναριογράφους κατέχουν διδακτορικούς τίτλους στα μαθηματικά και τη φυσική. Ο Σάιμον Σίνγκ στο βιβλίο του «The Simpsons and Their Mathematical Secrets», αποκαλύπτει πώς η σειρά έχει ασχοληθεί με το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, τους πρώτους αριθμούς, ακόμα και με την πρόβλεψη της μάζας του μποζονίου του Χιγκς δεκαέξι χρόνια πριν από την επίσημη ανακάλυψή του στο CERN.

YouTube thumbnail

Στο πεδίο της κοινωνιολογίας, θεωρούνται το απόλυτο εργαλείο για την κατανόηση της μεταμοντέρνας οικογένειας. Ακαδημαϊκοί όπως ο Πολ Κάντορ έχουν αναλύσει τη σειρά ως μια κριτική στον συγκεντρωτισμό, ενώ θεολόγοι έχουν γράψει εκτενώς για τη θρησκευτικότητα στο Σπρίνγκφιλντ, καθώς είναι από τις ελάχιστες σειρές που δείχνουν μια οικογένεια να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία.

Ψηφιακή αναγέννηση

Στο κατώφλι του 2026, οι Simpsons βιώνουν μια αναπάντεχη αναγέννηση. Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, οι τελευταίες σεζόν χαρακτηρίζονται από ένα νέο δημιουργικό θάρρος.

Η σειρά πειραματίζεται με διαφορετικά στιλ animation, όπως η πρόσφατη μεταφορά του Σπρίνγκφιλντ σε αισθητική anime εμπνευσμένο από το Death Note, και αγκαλιάζει τη meta-κωμωδία με έναν τρόπο που κλείνει το μάτι στην ιστορία της.

Παρόλο που η παραδοσιακή τηλεθέαση έχει υποχωρήσει, η κυριαρχία τους στο Disney+ δείχνει ότι η οικογένεια Simpsons έχει καταφέρει να μεταπηδήσει επιτυχημένα στην ψηφιακή παντοκρατορία. Οι νέες γενιές ταυτίζονται με τη μοντέρνα, γυαλιστερή εκδοχή της σειράς, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια.

YouTube thumbnail

Καθώς η σειρά ξεπερνάει τα 800 επεισόδια, η αποχώρηση ιστορικών φωνών, όπως της Πάμελα Χάιντεν, υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Παράλληλα, η εισαγωγή νέων συνεργατών όπως η Λίντσεϊ Λόχαν υπενθυμίζει ότι ουδείς αναντικατάστατος.

Η πρεμιέρα της 36ης σεζόν, η οποία σατίρισε το ίδιο το τέλος της σειράς με την εμφάνιση του Κόναν Ο’Μπράιαν, έδειξε ότι οι Simpsons έχουν την αυτογνωσία να γελούν με τη δική τους θνητότητα.

Πολλοί ειδικοί, όπως η Λίντια Χικς, υποστηρίζουν ότι οι σεναριογράφοι παίρνουν ξανά ρίσκα, αποδεικνύοντας ότι η σειρά εξελίσσεται σε κάτι νέο και μεταμοντέρνο, προσελκύοντας ένα κοινό που αναζητά την ουσία πίσω από το κίτρινο χρώμα.

Αθάνατα αρχέτυπα

YouTube thumbnail

Πίσω από το κίτρινο δέρμα και τα τέσσερα δάχτυλα, οι χαρακτήρες κρύβουν την πιο βαθιά ανάλυση της ανθρώπινης φύσης.

Στο κέντρο στέκει ο Χόμερ, ένας παγκόσμιος αντι-ήρωας που ενσαρκώνει τη λαίμαργη και οκνηρή πλευρά της εργατικής τάξης. Η ιδιοφυΐα του έγκειται στην αιώνια αισιοδοξία του παρά την παροιμιώδη ανικανότητά του. Για τους μελετητές του φαινομένου ο Χόμερ είναι ο σύγχρονος Οδυσσέας που επιβιώνει από τα πάντα, θυμίζοντάς μας ότι η ευτυχία βρίσκεται στην απλή αγάπη.

Αν ο Χόμερ είναι το χάος, η Μαρτζ είναι η δύναμη που το συγκρατεί. Με το μπλε ψηλό μαλλί και τη βραχνή φωνή, αποτελεί τον ηθικό πυλώνα, μια μελέτη πάνω στην υπομονή και την εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την αυτοπραγμάτωση.

Ο Μπαρτ, το πρόσωπο μιας ολόκληρης επανάστασης με την ατάκα «φάε το σορτσάκι μου», παραμένει ο παρεξηγημένος δημιουργικός νους που διοχετεύει την ενέργειά του σε φάρσες, συμβολίζοντας την περίοδο της ζωής όπου οι περιορισμοί υπάρχουν για να παραβιάζονται.

Η αδελφή του, η Λίζα, είναι ο πνευματικός φάρος. Χορτοφάγος και βουδίστρια, ενσαρκώνει την αγωνία του διανοούμενου σε μια επιφανειακή κοινωνία, λειτουργώντας ως η ηθική πυξίδα της σειράς.

Τέλος, η μικρή Μάγκι παραμένει ο πιο αινιγματικός χαρακτήρας. Παρά τη σιωπή της, έχει σώσει τη ζωή του πατέρα της και έχει αντιμετωπίσει τον κύριο Μπερνς, αποδεικνύοντας ότι η πιο σωστή αντίδραση στο παράλογο είναι συχνά ένας απλός ήχος από μια πίπιλα.

Ματ Γκρέινινγκ, ο αρχιτέκτονας ενός παραλόγου κόσμου

Πίσω από όλα βρίσκεται ο δημιουργός, ο αναρχικός σκιτσογράφος που έφτιαξε μια αυτοκρατορία ως σχόλιο για τη ζωή. Πριν ο Ματ Γκρέινινγκ σχεδιάσει βιαστικά την οικογένεια σε έναν διάδρομο αναμονής το 1987, ήταν ένας σκεπτικιστής καλλιτέχνης που προσπαθούσε να επιβιώσει στο Λος Άντζελες.

Η πορεία του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου και δημοσιογράφος, ενώ δημιουργούσε το κόμικ Life In Hell (Ζωή στην Κόλαση).

Αυτό το σκοτεινό έργο τράβηξε την προσοχή του Τζέιμς Μπρουκς, ο οποίος διέκρινε τη μοναδική ικανότητα του Γκρέινινγκ να αποτυπώνει την ανθρώπινη τραγωδία μέσα από το γέλιο.

YouTube thumbnail

Η γέννηση των Simpsons συνέβη όταν ο Γκρέινινγκ, φοβούμενος μη χάσει τα δικαιώματα του κόμικ του, σχεδίασε μέσα σε λίγα λεπτά μια νέα οικογένεια με τα ονόματα των συγγενών του.

Η απόφασή του για το κίτρινο χρώμα ήταν μια ιδιοφυής κίνηση μάρκετινγκ για να σταματάει το ζάπινγκ των τηλεθεατών. Η απλότητα του σχεδίου επέτρεψε στη σειρά να επικεντρωθεί στη σάτιρα και το σενάριο. Παρά την επιτυχία, ο Γκρέινινγκ δημιούργησε επίσης το Futurama και το Disenchantment, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική του φλόγα παραμένει ζωντανή.

Σήμερα, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς, έχοντας τιμηθεί με δεκάδες Emmy. Μας έμαθε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από το να γελάς με τον εαυτό σου και ότι, στο τέλος της ημέρας, όλοι είμαστε λίγο «κίτρινοι», παλεύοντας να βρούμε την ευτυχία σε έναν παράλογο κόσμο.

Και μάλλον, όλοι, ανεξαρτήτως χρώματος, αγαπάμε τα ντόνατ.

YouTube thumbnail

Wall Street
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

inWellness
inTown
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
«Αναβάθμιση» 17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος
Εκκενώθηκε το κτίριο 17.12.25 Upd: 21:50

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος

Το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα με καλεσμένους και υπουργούς - Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο μέσα είχε βιβλία

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

