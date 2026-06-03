Αποκάλυψη: Η πιο…τρελή κι εύκολη απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού

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Ως μία …τρελή, πρωτοφανή απόδραση χαρακτηρίζουν σωφρονιστικοί υπάλληλοι κι υπεύθυνοι των φυλακών την χθεσινή φυγή 48χρονου αλβανικής καταγωγής από τις φυλακές Κορυδαλλού λίγες ώρες πριν πάρει κανονική άδεια και λίγες εβδομάδες πριν …αποφυλακισθεί!

Σε έναν πλήρη αιφνιδιασμό των αρμοδίων κρατικών λειτουργών αφού ουδείς θεωρούσε τον δραπέτη ως ύποπτο φυγής, δεν είχε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα και του είχε δοθεί σχετική ελευθερία κινήσεων, χωρίς ποτέ να επιχειρήσει να το εκμεταλλευθεί.

Με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του, έχοντας κάποια δεδομένα από επικοινωνίες μετά την απόδραση του όπως και με το γεγονός ότι ορισμένα από τα συγγενικά του πρόσωπα διαμένουν στα δυτικά προάστια κι ήδη υπάρχει σχετική κινητοποίηση αφού εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 48χρονος να προσπαθήσει να καταφύγει εκεί .

Όμως εξετάζονται κι άλλες αναφορές για τυχόν άλλες επιδιώξεις του και της εσπευσμένης …αναχώρησης του από την φυλακή.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχαν ανακαλυφθεί πολλά σχέδια απόδρασης ή ακόμη κι ανατίναξης των φυλακών Κορυδαλλού από οργανώσεις αντιεξουσιαστών, από ποινικούς, από μέλη των αλλοδαπών «Ροζ Πανθήρων» κι άλλα, ενώ έχουν υπάρξει και δύο μεγάλες δραπετεύσεις(το 2006 και το 2009) με ελικόπτερο των Βασίλη Παλαιοκώστα και Αλκετ Ριζάι .

Μόνο που η τωρινή απόδραση του 48χρονου έχει πολλά ιδιόμορφα στοιχεία…

Ο 48χρονος που είχε καταδικασθεί για υπόθεση ναρκωτικών και είχε μεταφερθεί στον Κορυδαλλό προ μερικών εβδομάδων από τις φυλακές της Κέρκυρας – όπου είχε λάβει τρείς πολυήμερες άδειες χωρίς κανένα απρόοπτο – είχε τοποθετηθεί στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥφ).

Πρόκειται για τμήμα των φυλακών που ασχολείται με την τροφοδοσία των φυλακών κι εκεί εργάζονται κρατούμενοι μικρής επικινδυνότητας, με προοπτική να αποφυλακισθούν γρήγορα , που παίρνουν άδειες κλπ.

Η απόδραση του έγινε την στιγμή που όχημα γειτονικού δήμου είχε μπει – όπως συμβαίνει πολύ συχνά – στην πύλη της ΚΑΥΦ για να παραλάβει τρόφιμα που δεν είχαν καταναλωθεί από κρατουμένους και δίνονταν για την ενίσχυση της σίτισης απόρων.

Ο 48χρονος φέρεται να κινείτο καθημερινά στο σημείο, να είχε παρακολουθήσει κι άλλες φορές τη σχετική διαδικασία χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια.

Σημειώνεται ότι προσφάτως είχε ζητήσει να λάβει άδεια από τις φυλακές – δηλώνοντας σαν τόπο παραμονής συγγενικό πρόσωπο στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου – που είχε καθυστερήσει λίγα 24ωρα να του δοθεί λόγω ασθένειας αρμοδίου. Κάτι που αναμενόταν να συμβεί πιθανόν και σήμερα.

Εκπληκτοι και πλήρως αιφνιδιασμένοι λοιπόν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι της ΚΑΥΦ διαπίστωσαν ότι ο 48χρονος κινήθηκε αιφνιδιαστικά κοντά στο φορτηγό παραλαβής τροφίμων , χώθηκε στο κενό ανάμεσα στο όχημα και στην πύλη κι έφυγε…περπατώντας από τον δρόμο της αποθήκης των φυλακών που συνδέεται με το οδικό δίκτυο του Κορυδαλλού.

Αρχικά επιδίωξαν να τον καταδιώξουν ένας δυο σωφρονιστικοί υπάλληλοι σχετικά μεγάλης ηλικίας που εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με τους υπευθύνους της λεωφόρου Κατεχάκη να ζητούν πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων σωφρονιστικών υπαλλήλων.