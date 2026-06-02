Η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου από τις φυλακές Κορυδαλλού – Βίντεο ντοκουμέντο

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Τη στιγμή που ο 48χρονος κρατούμενος δραπετεύει από τις φυλακές Κορυδαλλούς το πρωί της Τρίτης κατέγραψε βίντεο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο 48χρονος αλβανικής καταγωγής εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών την ώρα της τροφοδοσίας. Λόγω αυτής της διαδικασίας η κεντρική πύλη ήταν ανοιχτή και έτσι κατάφερε να περάσει κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των σωφρονιστικών υπαλλήλων και να εξαφανιστεί.

Βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 48χρονος να τρέχει και να τον κυνηγούν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Πρόσωπο «κλειδί» που σε καθημερινή βάση περνάει από τον έλεγχο των φυλακών για εργασίες στην υποδομή, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA υποστηρίζει ότι αν και γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν κενά ασφαλείας.

«Για να μπεις μέσα περνάς έλεγχο. Μπαίνεις απ’ την πύλη την κεντρική πάντα. Γίνεται έλεγχος, ψάχνουν τα πράγματα, ψάχνουν εσένα, βγάζεις ζώνη, βγάζεις μεταλλικά αντικείμενα, σε περνάνε από μηχάνημα όλα. Για να βγεις και για να μπεις είναι άνθρωποι στην πόρτα, δεν μπαινοβγαίνεις έτσι. Μπορεί να είχε κρυφτεί σε κανένα αυτοκίνητο από κάτω δηλαδή κανένα φορτηγό».

Ο 48χρονος δραπέτης, αλβανικής καταγωγής, εξέτιε ποινή φυλάκισης 7 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστειών. Το τελευταίο εξάμηνο μάλιστα είχε λάβει 3 άδειες από φυλακές χωρίς να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Διανομέας περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA ότι τα μέτρα ασφαλείας στην αποθήκη τροφοδοσίας των φυλακών είναι ελαστικά.

«Με είχε αφήσει και είχα μπει και είχα δώσει την παραγγελία τις πίτσες μέσα, απλά μου άνοιξε την πόρτα, έδωσα τις πίτσες, πήρα τα λεφτά και έφυγα. Για κρατούμενους ήτανε. Πήγα την παραγγελία, χτύπησα το κουδούνι, μου ανοίξανε το πορτάκι όταν με είδε γιατί πήγαινα συνέχεια παραγγελίες ο συγκεκριμένος φύλακας, με άφησε και μπήκα».

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ έχει διαταχθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.