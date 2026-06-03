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Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ
Σκληρός 03 Ιουνίου 2026, 06:00

Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, ο σκηνοθέτης του Conspiracy Άνταμ Μάρκους «επιτέθηκε» στον σταρ της μεγάλης οθόνης, με μια ανάρτηση που έσβησε λίγο αργότερα

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
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Το ημερολόγιο έγραφε 1η Απριλίου 2025 όταν μια είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου: ο Βαλ Κίλμερ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών. Παρά το γεγονός πως όλοι ήξεραν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ο θάνατός του σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο του θεάματος και όχι μόνο.

Άλλωστε για περίπου τρεις δεκαετίες, ο γνωστός ηθοποιός ήταν ένα από τα πιο δυνατά ονόματα του Χόλιγουντ, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε υπερπαραγωγές και εισπρακτικές επιτυχίες – όπως τα Top Gun, Heat, Batman for Ever.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Val Kilmer Archive (@valkilmerarchive)

Βέβαια ένας καλλιτέχνης με τόσο μεγάλη καριέρα, εννοείται πως θα είχε και αποτυχίες στο βιογραφικό του. Μια από αυτές ήταν και το Conspiracy, ένα φιλμ που οι κριτικοί «έθαψαν», με λέξεις όπως «φρικτή» και «απαίσια».

Ο Βαλ Κίλμερ ίσως να μην θυμόταν καν την ταινία, ωστόσο ο σκηνοθέτης της Άνταμ Μάρκους δεν έχει ξεχάσει τη συνεργασία τους. Και αποφάσισε να το δείξει σε όλους με μια ανάρτησή του στα social media.

«Για όποιον γουρλώνει τα μάτια του επειδή μιλάω έτσι για έναν νεκρό, χέστηκα. Αυτός ο τύπος αν είχε κάνει σήμερα το ένα δέκατο από αυτά που έκανε σε εμένα στο πλατό, θα ήταν ήδη cancelled. Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» έγραψε για τον Βαλ Κίλμερ – μια ανάρτηση που σβήστηκε μετά από λίγο.

Πάντως η αλήθεια είναι πως ο σταρ της μεγάλης οθόνης δεν είχε τη φήμη του «καλού παιδιού» στα γυρίσματα. Πολλοί κατά το παρελθόν έχουν μιλήσει για τον περίεργο χαρακτήρα του, το ύφος του και πως έκανε τη ζωή δύσκολη σε πολλούς.

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