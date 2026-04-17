Βαλ Κίλμερ: Μετά θάνατον πρεμιέρα και πρώτο τρέιλερ του γουέστερν για τον AI κλώνο του
Το νέο Χόλιγουντ 17 Απριλίου 2026, 11:20

Ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, ο Βαλ Κίλμερ γίνεται ο πρώτος μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ που «πρωταγωνιστεί» σε ταινία μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε, ο Βαλ Κίλμερ «ζει»; Το Χόλιγουντ εισέρχεται σε μια νέα, αχαρτογράφητη εποχή με την κυκλοφορία του τρέιλερ για το As Deep As the Grave, την πρώτη ταινία που παρουσιάζει μια πλήρως εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης ενός κορυφαίου ηθοποιού.

Ο Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στο γουέστερν, όμως οι καθυστερήσεις στην παραγωγή δεν του επέτρεψαν να γυρίσει καμία σκηνή.

Η δημιουργική ομάδα, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Sonantic, δημιούργησε μια φωνή AI βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις του, ενώ η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ, συνεργάστηκε στενά για την οπτική αναπαράσταση (visual deepfake) του πατέρα της.

«Ο πατέρας μου πάντα έβλεπε τις αναδυόμενες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως ένα εργαλείο για την επέκταση των δυνατοτήτων της αφήγησης», ανέφερε η ίδια σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας πως «η ταινία τιμά το πνεύμα του».

Στο As Deep As the Grave, ο Κίλμερ υποδύεται τον πατέρα Φίνταν, έναν καθολικό ιερέα και πνευματιστή των ιθαγενών της Αμερικής.

Το τρέιλερ, που έκανε πρεμιέρα στο CinemaCon του Λας Βέγκας, αποκαλύπτει ότι ο ρόλος του είναι εκτενής και καλύπτει διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βόρχις επιβεβαίωσε ότι ο ψηφιακός Κίλμερ εμφανίζεται για περίπου μία ώρα στην ταινία, παρουσιαζόμενος τόσο ως νεαρός άνδρας όσο και ως μια ηλικιωμένη, σχεδόν φασματική φιγούρα.

«Το σενάριο σχεδιάστηκε γύρω από τον Βαλ, αντλώντας στοιχεία από την καταγωγή του και την αγάπη του για τη νοτιοδυτική Αμερική», εξήγησε ο Βόρχις. Η παραγωγή ακολούθησε αυστηρά τις οδηγίες του σωματείου ηθοποιών Sag-Aftra, διασφαλίζοντας ότι η περιουσία του Κίλμερ αποζημιώθηκε οικονομικά για τη χρήση του αρχειακού υλικού και της ψηφιακής του ταυτότητας.

Μια νέα κανονικότητα

Η περίπτωση του Κίλμερ δεν είναι η μοναδική, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται ραγδαία στη βιομηχανία του θεάματος.

Ήδη από το 2022, ο Μπρους Γουίλις είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου, ενώ ιερά τέρατα της υποκριτικής όπως ο Λόρενς Ολίβιε, η Τζούντι Γκάρλαντ και ο Τζέιμς Ντιν έχουν πλέον «αδειοδοτημένες» φωνές μέσω της πλατφόρμας ElevenLabs.

Παρά τις αντιδράσεις και τον σκεπτικισμό ηθοποιών όπως ο Μόργκαν Φρίμαν και ο Τομ Χανκς, η αγορά των ψηφιακών εκπροσώπων ανθεί.

Από την Πάρις Χίλτον και την Κένταλ Τζένερ που συνεργάζονται με τη Meta, μέχρι τον Ντίπακ Τσόπρα που προσφέρει συμβουλές μέσω AI, το Χόλιγουντ φαίνεται να αγκαλιάζει μια πραγματικότητα όπου ο θάνατος ή η απόσυρση δεν αποτελούν πλέον το τέλος της καριέρας ενός σταρ.

Η εμφάνιση της Tίλι Νόργουντ, μιας «ηθοποιού» που αποτελεί εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή σύγκρουση ανάμεσα στη βιομηχανία της τεχνολογίας και το καλλιτεχνικό δυναμικό του Χόλιγουντ.

«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή»

Ενώ οι δημιουργοί της την παρουσιάζουν ως ένα επαναστατικό «ψηφιακό πινέλο», το πανίσχυρο συνδικάτο SAG-AFTRA και κορυφαίοι σταρ καταγγέλλουν τη χρήση κλεμμένων δεδομένων και την απόπειρα υποτίμησης της ανθρώπινης ερμηνείας προς όφελος των αλγορίθμων.

Όλα ξεκίνησαν με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους AI Commissioner στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ζυρίχης, όπου η εταιρεία τεχνολογίας Xicoia και η εταιρεία παραγωγής Particle6 σύστησαν στο κοινό την Tίλι Νόργουντ.

Το γεγονός ότι η Νόργουντ δεν είναι άνθρωπος αλλά ένα 100% ψηφιακό κατασκεύασμα, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Η Έμιλι βαν ντερ Βέλντεν, διευθύνουσα σύμβουλος της Particle6, υπεραμύνθηκε του δημιουργήματός της, παρομοιάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη με το CGI ή το κουκλοθέατρο.

«Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο – ένα νέο πινέλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η δημιουργία της ψηφιακής ηθοποιού απαίτησε «υψηλή δεξιοτεχνία και φαντασία για να ‘ζωντανέψει’ ως χαρακτήρας».

Σκληρή απάντηση

Η πρόθεση των δημιουργών της Tίλι Νόργουντ να εκπροσωπηθεί επίσημα από ατζέντη στο Χόλιγουντ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το συνδικάτο των επαγγελματιών SAG-AFTRA.

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, το συνδικάτο ξεκαθάρισε πως η Nόργουντ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει τον τίτλο της ηθοποιού.

«Η Tίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε πάνω στο έργο αμέτρητων επαγγελματιών — χωρίς άδεια ή αμοιβή», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

«Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος, δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα»

Οι εκπρόσωποι των ηθοποιών κατήγγειλαν ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων της τέχνης, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά «κλεμμένες παραστάσεις» για να τους αντικαταστήσουν.

Το κύμα οργής διογκώθηκε με τις τοποθετήσεις μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας. Η Έμιλι Μπλαντ, μιλώντας στο Variety, εξέφρασε τον τρόμο της για την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα.

«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή», δήλωσε η ηθοποιός, απηχώντας τις ανησυχίες συναδέλφων της όπως η Μελίσα Μπαρέρα και η Μάρα Γουίλσον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Νατάσα Λιόν, πρωταγωνίστρια του Russian Doll, ζήτησε το μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου δεχθεί να εκπροσωπήσει το ψηφιακό αυτό ον. «Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος, δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας το ζήτημα της ηθικής χρήσης της τεχνολογίας στην τέχνη.

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Θετικά σημάδια από ΗΠΑ και Ιράν για συνομιλίες

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο CinemaCon
«Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια» - Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο Λας Βέγκας

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L'Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Μια φωτογραφία που απεικονίζει ένστολο έποικο του Ισραήλ να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξ

Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

