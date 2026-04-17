Βαλ Κίλμερ: Μετά θάνατον πρεμιέρα και πρώτο τρέιλερ του γουέστερν για τον AI κλώνο του

Ο Βαλ Κίλμερ πέθανε, ο Βαλ Κίλμερ «ζει»; Το Χόλιγουντ εισέρχεται σε μια νέα, αχαρτογράφητη εποχή με την κυκλοφορία του τρέιλερ για το As Deep As the Grave, την πρώτη ταινία που παρουσιάζει μια πλήρως εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης ενός κορυφαίου ηθοποιού.

Ο Βαλ Κίλμερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στο γουέστερν, όμως οι καθυστερήσεις στην παραγωγή δεν του επέτρεψαν να γυρίσει καμία σκηνή.

Η δημιουργική ομάδα, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία Sonantic, δημιούργησε μια φωνή AI βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις του, ενώ η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ, συνεργάστηκε στενά για την οπτική αναπαράσταση (visual deepfake) του πατέρα της.

«Ο πατέρας μου πάντα έβλεπε τις αναδυόμενες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως ένα εργαλείο για την επέκταση των δυνατοτήτων της αφήγησης», ανέφερε η ίδια σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας πως «η ταινία τιμά το πνεύμα του».

Στο As Deep As the Grave, ο Κίλμερ υποδύεται τον πατέρα Φίνταν, έναν καθολικό ιερέα και πνευματιστή των ιθαγενών της Αμερικής.

«Ο πατέρας μου πάντα έβλεπε τις αναδυόμενες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως ένα εργαλείο για την επέκταση των δυνατοτήτων της αφήγησης» είπε η κόρη του Μερσέντες Κίλμερ

Το τρέιλερ, που έκανε πρεμιέρα στο CinemaCon του Λας Βέγκας, αποκαλύπτει ότι ο ρόλος του είναι εκτενής και καλύπτει διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κόερτ Βόρχις επιβεβαίωσε ότι ο ψηφιακός Κίλμερ εμφανίζεται για περίπου μία ώρα στην ταινία, παρουσιαζόμενος τόσο ως νεαρός άνδρας όσο και ως μια ηλικιωμένη, σχεδόν φασματική φιγούρα.

«Το σενάριο σχεδιάστηκε γύρω από τον Βαλ, αντλώντας στοιχεία από την καταγωγή του και την αγάπη του για τη νοτιοδυτική Αμερική», εξήγησε ο Βόρχις. Η παραγωγή ακολούθησε αυστηρά τις οδηγίες του σωματείου ηθοποιών Sag-Aftra, διασφαλίζοντας ότι η περιουσία του Κίλμερ αποζημιώθηκε οικονομικά για τη χρήση του αρχειακού υλικού και της ψηφιακής του ταυτότητας.

Μια νέα κανονικότητα

Η περίπτωση του Κίλμερ δεν είναι η μοναδική, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται ραγδαία στη βιομηχανία του θεάματος.

Ήδη από το 2022, ο Μπρους Γουίλις είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου, ενώ ιερά τέρατα της υποκριτικής όπως ο Λόρενς Ολίβιε, η Τζούντι Γκάρλαντ και ο Τζέιμς Ντιν έχουν πλέον «αδειοδοτημένες» φωνές μέσω της πλατφόρμας ElevenLabs.

Παρά τις αντιδράσεις και τον σκεπτικισμό ηθοποιών όπως ο Μόργκαν Φρίμαν και ο Τομ Χανκς, η αγορά των ψηφιακών εκπροσώπων ανθεί.

Από την Πάρις Χίλτον και την Κένταλ Τζένερ που συνεργάζονται με τη Meta, μέχρι τον Ντίπακ Τσόπρα που προσφέρει συμβουλές μέσω AI, το Χόλιγουντ φαίνεται να αγκαλιάζει μια πραγματικότητα όπου ο θάνατος ή η απόσυρση δεν αποτελούν πλέον το τέλος της καριέρας ενός σταρ.

Η εμφάνιση της Tίλι Νόργουντ, μιας «ηθοποιού» που αποτελεί εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή σύγκρουση ανάμεσα στη βιομηχανία της τεχνολογίας και το καλλιτεχνικό δυναμικό του Χόλιγουντ.

«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή»

Ενώ οι δημιουργοί της την παρουσιάζουν ως ένα επαναστατικό «ψηφιακό πινέλο», το πανίσχυρο συνδικάτο SAG-AFTRA και κορυφαίοι σταρ καταγγέλλουν τη χρήση κλεμμένων δεδομένων και την απόπειρα υποτίμησης της ανθρώπινης ερμηνείας προς όφελος των αλγορίθμων.

Όλα ξεκίνησαν με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους AI Commissioner στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ζυρίχης, όπου η εταιρεία τεχνολογίας Xicoia και η εταιρεία παραγωγής Particle6 σύστησαν στο κοινό την Tίλι Νόργουντ.

Το γεγονός ότι η Νόργουντ δεν είναι άνθρωπος αλλά ένα 100% ψηφιακό κατασκεύασμα, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Η Έμιλι βαν ντερ Βέλντεν, διευθύνουσα σύμβουλος της Particle6, υπεραμύνθηκε του δημιουργήματός της, παρομοιάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη με το CGI ή το κουκλοθέατρο.

«Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο – ένα νέο πινέλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η δημιουργία της ψηφιακής ηθοποιού απαίτησε «υψηλή δεξιοτεχνία και φαντασία για να ‘ζωντανέψει’ ως χαρακτήρας».

Σκληρή απάντηση

Η πρόθεση των δημιουργών της Tίλι Νόργουντ να εκπροσωπηθεί επίσημα από ατζέντη στο Χόλιγουντ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το συνδικάτο των επαγγελματιών SAG-AFTRA.

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, το συνδικάτο ξεκαθάρισε πως η Nόργουντ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει τον τίτλο της ηθοποιού.

«Η Tίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε πάνω στο έργο αμέτρητων επαγγελματιών — χωρίς άδεια ή αμοιβή», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

«Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος, δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα»

Οι εκπρόσωποι των ηθοποιών κατήγγειλαν ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων της τέχνης, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά «κλεμμένες παραστάσεις» για να τους αντικαταστήσουν.

Το κύμα οργής διογκώθηκε με τις τοποθετήσεις μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας. Η Έμιλι Μπλαντ, μιλώντας στο Variety, εξέφρασε τον τρόμο της για την κατεύθυνση που παίρνουν τα πράγματα.

«Θεέ μου, την πατήσαμε. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή», δήλωσε η ηθοποιός, απηχώντας τις ανησυχίες συναδέλφων της όπως η Μελίσα Μπαρέρα και η Μάρα Γουίλσον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Νατάσα Λιόν, πρωταγωνίστρια του Russian Doll, ζήτησε το μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου δεχθεί να εκπροσωπήσει το ψηφιακό αυτό ον. «Είναι βαθιά λανθασμένο και εντελώς ανησυχητικό. Δεν είναι ο σωστός τρόπος, δεν είναι η σωστή ατμόσφαιρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας το ζήτημα της ηθικής χρήσης της τεχνολογίας στην τέχνη.