Οι τελευταίες ημέρες είναι δύσκολες για τους δημιουργούς του MobLand. Μετά από δύο σεζόν, που έκαναν τη δραματική σειρά μια από τις πιο επιτυχημένες της Paramount+, άρχισαν να ακούγονται φήμες ότι μια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι – με κατάληξη την απόλυση του τελευταίου.

Τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού ανέφεραν ότι ο 48χρονος σταρ στηρίζει τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο στη Γάζα, την ώρα που η Μίρεν είναι με το πλευρό του Ισραήλ – μια διαμάχη που οδήγησε τον Χάρντι σε ρήξη με τους δημιουργούς της σειράς.

Μάλιστα, αυτή η θεωρία πήρε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να πέφτει θύμα λεκτικής επίθεσης στον δρόμο από έναν ακτιβιστή που την αποκάλεσε «μια σατανική σιωνίστρια σκύλα».

♬ original sound – The Telegraph @thetelegraph Dame Helen Mirren has been harassed in the street by a pro-Palestine activist calling her an “evil Zionist b—-”. Footage on social media shows the Oscar-winning actress, 80, being accosted as she walked along the street in London with her husband, director Taylor Hackford. Launching into an abusive tirade, the unknown stranger said: “And there is Helen Mirren the avowed Zionist. You said Israel should last forever because of the Holocaust. And she was very happy the Palestinians houses were gone. “You are an evil Zionist b—-. And you [Mr Hackford] as well, f— you and all.” Mr Hackford, 81, can be heard telling the man to “f— off”. The video was first posted by an anonymous account called Anti-Fascist Action UK. Read the full story at the linked article 🔗 #helenmirren

Ωστόσο, όπως φαίνεται υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση – όχι για την κόντρα ανάμεσα σε Χάρντι και Μίρεν, αλλά για το κατά πόσο ο γνωστός ηθοποιός θα συνεχίσει στο MobLand.

Σύμφωνα με το Variety, ο Τομ Χάρντι δεν έχει απολυθεί από τη σειρά και τους δημιουργούς να βρίσκονται σε συζητήσεις μαζί του για την επιστροφή του στον 3ο κύκλο.

«Ο Τομ δεν έχει απολυθεί και η πόρτα δεν έχει κλείσει για την επιστροφή του» είπε μια ανώνυμη πηγή στο Variety. «Είμαι σίγουρος ότι ο Γκάι Ρίτσι πιέζει τον Ντέιβιντ Γκλάσερ ώστε να βρει λύση. Στον Γκάι αρέσει πολύ να συνεργάζεται με τον Τομ».

Tom Hardy 'Was Not Fired' From 'MobLand' and Discussions Are Underway for His Return: 'Things Are Being Worked Through Creatively' (EXCLUSIVE) — Variety (@Variety) May 28, 2026

Το MobLand έκανε πρεμιέρα το 2025 και σύντομα έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της Paramount+. Ο Χάρντι υποδύεται τον γκάνγκστερ Harry Da Souza, ενώ η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν τα «αφεντικά» της εγκληματικής οικογένειας.

Η ιδέα ανήκει στον Ρόναν Μπένετ, ο οποίος συνυπογράαφει το σενάριο μαζί με τον Τζεζ Μπατεργουόρθ, ενώ ο Γκάι Ρίτσι είναι ένας από τους παραγωγούς, ενώ έχει σκηνοθετήσει και μερικά από τα επεισόδια.