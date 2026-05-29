Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29 Μαΐου 2026, 11:31

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Οι τελευταίες ημέρες είναι δύσκολες για τους δημιουργούς του MobLand. Μετά από δύο σεζόν, που έκαναν τη δραματική σειρά μια από τις πιο επιτυχημένες της Paramount+, άρχισαν να ακούγονται φήμες ότι μια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι – με κατάληξη την απόλυση του τελευταίου.

Τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού ανέφεραν ότι ο 48χρονος σταρ στηρίζει τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο στη Γάζα, την ώρα που η Μίρεν είναι με το πλευρό του Ισραήλ – μια διαμάχη που οδήγησε τον Χάρντι σε ρήξη με τους δημιουργούς της σειράς.

Μάλιστα, αυτή η θεωρία πήρε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να πέφτει θύμα λεκτικής επίθεσης στον δρόμο από έναν ακτιβιστή που την αποκάλεσε «μια σατανική σιωνίστρια σκύλα».

@thetelegraph Dame Helen Mirren has been harassed in the street by a pro-Palestine activist calling her an “evil Zionist b—-”. Footage on social media shows the Oscar-winning actress, 80, being accosted as she walked along the street in London with her husband, director Taylor Hackford. Launching into an abusive tirade, the unknown stranger said: “And there is Helen Mirren the avowed Zionist. You said Israel should last forever because of the Holocaust. And she was very happy the Palestinians houses were gone. “You are an evil Zionist b—-. And you [Mr Hackford] as well, f— you and all.” Mr Hackford, 81, can be heard telling the man to “f— off”. The video was first posted by an anonymous account called Anti-Fascist Action UK. Read the full story at the linked article 🔗 #helenmirren ♬ original sound – The Telegraph

Ωστόσο, όπως φαίνεται υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση – όχι για την κόντρα ανάμεσα σε Χάρντι και Μίρεν, αλλά για το κατά πόσο ο γνωστός ηθοποιός θα συνεχίσει στο MobLand.

Σύμφωνα με το Variety, ο Τομ Χάρντι δεν έχει απολυθεί από τη σειρά και τους δημιουργούς να βρίσκονται σε συζητήσεις μαζί του για την επιστροφή του στον 3ο κύκλο.

«Ο Τομ δεν έχει απολυθεί και η πόρτα δεν έχει κλείσει για την επιστροφή του» είπε μια ανώνυμη πηγή στο Variety. «Είμαι σίγουρος ότι ο Γκάι Ρίτσι πιέζει τον Ντέιβιντ Γκλάσερ ώστε να βρει λύση. Στον Γκάι αρέσει πολύ να συνεργάζεται με τον Τομ».

Το MobLand έκανε πρεμιέρα το 2025 και σύντομα έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της Paramount+. Ο Χάρντι υποδύεται τον γκάνγκστερ Harry Da Souza, ενώ η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν τα «αφεντικά» της εγκληματικής οικογένειας.

Η ιδέα ανήκει στον Ρόναν Μπένετ, ο οποίος συνυπογράαφει το σενάριο μαζί με τον Τζεζ Μπατεργουόρθ, ενώ ο Γκάι Ρίτσι είναι ένας από τους παραγωγούς, ενώ έχει σκηνοθετήσει και μερικά από τα επεισόδια.

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Stream magazin
Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Λουκάς Καρνής
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Μόσχα αρνείται ότι το drone που έπληξε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό – Απειλές πολέμου από Μεντβέντεφ
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Η Ρουμανία έκλεισε το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και κήρυξε τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Ωστόσο η Μόσχα αρνείται ότι έχει σχέση με το drone που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Χαλκιδική: Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Δείτε αναλυτικά 29.05.26

Κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος - μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του

Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Ισόβια για τον 39χρονο που δολοφόνησε την σύζυγό του στους Αμπελόκηπους – «Ήταν προμελετημενο» είπε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 29.05.26

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Κανένα ελαφρυντικό από το δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

ΜΜΜ: Τσουχτερά τα πρόστιμα από αύριο για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα χωρίς εισιτήριο
Τον νου σας 29.05.26

Καθιερώνονται σταθερά πρόστιμα για όλες τις μετακινήσεις, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι
Τι αξίζει να δω 29.05.26

Το Κάιρο συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο την αρχαία ιστορία, τη ζωντανή ισλαμική παράδοση και τη χριστιανική κοπτική κληρονομιά. Τι δεν πρέπει να παραλείψετε να δείτε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Λίβανος: Έντεκα παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες την τελευταία εβδομάδα
Από ισραηλινά πλήγματα 29.05.26

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο παρά την κατ' όνομα εκεχειρία - Μεγάλοι χαμένοι τα παιδιά - Οι IDF εκδίδουν συνεχώς εντολές εκκένωσης

Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Expla-in 29.05.26

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

