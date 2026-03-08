Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες έργα τέχνης του Τσάρλς Μπρόνσον πρόκειται να δημοπρατηθούν από τον οίκο David Duggleby Auctioneers, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μπρόνσον, που σήμερα είναι 73 ετών, γεννήθηκε ως Μάικλ Πέτερσον και σήμερα φέρει το παρατσούκλι Τσάρλς Σαλβαδόρ. Πρώην πυγμάχος, ο ταλαντούχος, σκληροπυρηνικός καλλιτέχνης που λάτρεψε σαν θεό κάθε μορφή αγριότητας, φυλακίστηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 21 ετών για ένοπλη ληστεία, με λεία μόλις 26 λίρες.

Οι επιθέσεις εναντίον συγκρατούμενων και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού στο οποίο κράτησε όμηρο έναν εκπαιδευτικό για 44 ώρες, οδήγησαν στο να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή.

Σήμερα, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει περάσει σε απομόνωση.

Αφοσιωμένος στην τέχνη

To 2023, ο Μπρόνσον δήλωσε σε ακρόαση σχετικά με αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε, ότι πλέον ειναι «ειρηνιστής» και ότι το μόνο που θέλει είναι «να βγει έξω και να ασχοληθεί με την τέχνη του».

Σχετικά με το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, δήλωσε ότι του άξιζαν «35 χρόνια», επειδή ήταν «άτακτος», αλλά τώρα έχει αλλάξει.

Ο Μπρόνσον είπε επίσης ότι περνάει 23 ώρες την ημέρα στο κελί του, μεγάλο μέρος των οποίων αφιερώνει στην τέχνη, η οποία, όπως λέει, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Είμαι ενάντια στο έγκλημα και κατά της βίας και θέλω απλώς να βγω έξω και να ασχοληθώ με την τέχνη μου», είπε.

Απομόνωση, αντοχή

Τα έργα τέχνης που θα δημοπρατηθούν ως ενιαία παρτίδα στις 11 Μαρτίου, είναι φτιαγμένα με κραγιόν, μελάνι και μολύβι σε χαρτί και, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, αφορούσαν θέματα απομόνωσης και αντοχής.

Λόγω της έλλειψης υλικών μέσα στη φυλακή, πολλά από τα έργα δημιουργήθηκαν πάνω σε παλιά έγγραφα, όπως είπε η υπεύθυνη για τη δημοπρασία Κόραλι Τόμσον στο BBC.

Όπως αναφέρει στο ARTnews η δημοσιογράφος Αν Ντοράν, εκθέσεις και οι πωλήσεις έργων του Μπρόνσον έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις στο παρελθόν: το 2010, ένα σχέδιο που εκτέθηκε σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου προκάλεσε την αντίδραση μιας ομάδας θυμάτων πριν εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ενώ το 2018 πέντε υπογεγραμμένα σχέδια αποσύρθηκαν από μια δημοπρασία προς όφελος ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για τους άστεγους.

Ωστόσο, τα έργα τέχνης του Μπρόνσον έχουν πουληθεί στο παρελθόν, με μια δημοπρασία το 2014 για 200 σχέδια να 35.000 δολάρια. Η τρέχουσα προσφορά αναμένεται να αποφέρει μεταξύ 115.000-230.000 δολαρίων.

Μέσω του οίκου δημοπρασιών, ο ιδιοκτήτης της συλλογής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο BBC ότι ο Μπρόνσον δεν θα επωφεληθεί από την πώληση.

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποκαλύψει αν τα έσοδα θα διατεθούν σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Μέχρι τον Τομ Χάρντι

Η ιστορία του Τσάρλς Μπρόνσον δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κινηματογράφο και κάπως έτσι, το 2008, κυκλοφόρησε η βρετανική βιογραφική-δραματική ταινία «Bronson» σε σκηνοθεσία του Δανού Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν.

Η ταινία έχει πρωταγωνιστή τον Tομ Χάρντι στο ρόλο του Μπρόνσον και ακολουθεί τη ζωή του κρατουμένου, ο οποίος κατηγορήθηκε για μια σειρά από περιπτώσεις ομηρίας, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

*Με πληροφορίες από: BBC, Guardian & ARTnews | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Elizabeth Cook/PA