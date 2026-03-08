magazin
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκατοντάδες έργα τέχνης του Τσάρλς Μπρόνσον πρόκειται να δημοπρατηθούν από τον οίκο David Duggleby Auctioneers, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μπρόνσον, που σήμερα είναι 73 ετών, γεννήθηκε ως Μάικλ Πέτερσον και σήμερα φέρει το παρατσούκλι Τσάρλς Σαλβαδόρ. Πρώην πυγμάχος, ο ταλαντούχος, σκληροπυρηνικός καλλιτέχνης που λάτρεψε σαν θεό κάθε μορφή αγριότητας, φυλακίστηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 21 ετών για ένοπλη ληστεία, με λεία μόλις 26 λίρες.

Οι επιθέσεις εναντίον συγκρατούμενων και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού στο οποίο κράτησε όμηρο έναν εκπαιδευτικό για 44 ώρες, οδήγησαν στο να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή.

Σήμερα, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει περάσει σε απομόνωση.

Αφοσιωμένος στην τέχνη

To 2023, ο Μπρόνσον δήλωσε σε ακρόαση σχετικά με αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε, ότι πλέον ειναι «ειρηνιστής» και ότι το μόνο που θέλει είναι «να βγει έξω και να ασχοληθεί με την τέχνη του».

Σχετικά με το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, δήλωσε ότι του άξιζαν «35 χρόνια», επειδή ήταν «άτακτος», αλλά τώρα έχει αλλάξει.

Ο Μπρόνσον είπε επίσης ότι περνάει 23 ώρες την ημέρα στο κελί του, μεγάλο μέρος των οποίων αφιερώνει στην τέχνη, η οποία, όπως λέει, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Είμαι ενάντια στο έγκλημα και κατά της βίας και θέλω απλώς να βγω έξω και να ασχοληθώ με την τέχνη μου», είπε.

Απομόνωση, αντοχή

Τα έργα τέχνης που θα δημοπρατηθούν ως ενιαία παρτίδα στις 11 Μαρτίου, είναι φτιαγμένα με κραγιόν, μελάνι και μολύβι σε χαρτί και, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, αφορούσαν θέματα απομόνωσης και αντοχής.

Λόγω της έλλειψης υλικών μέσα στη φυλακή, πολλά από τα έργα δημιουργήθηκαν πάνω σε παλιά έγγραφα, όπως είπε η υπεύθυνη για τη δημοπρασία Κόραλι Τόμσον στο BBC.

Όπως αναφέρει στο ARTnews η δημοσιογράφος Αν Ντοράν, εκθέσεις και οι πωλήσεις έργων του Μπρόνσον έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις στο παρελθόν: το 2010, ένα σχέδιο που εκτέθηκε σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου προκάλεσε την αντίδραση μιας ομάδας θυμάτων πριν εξαφανιστεί μυστηριωδώς, ενώ το 2018 πέντε υπογεγραμμένα σχέδια αποσύρθηκαν από μια δημοπρασία προς όφελος ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για τους άστεγους.

Ωστόσο, τα έργα τέχνης του Μπρόνσον έχουν πουληθεί στο παρελθόν, με μια δημοπρασία το 2014 για 200 σχέδια να 35.000 δολάρια. Η τρέχουσα προσφορά αναμένεται να αποφέρει μεταξύ 115.000-230.000 δολαρίων.

Μέσω του οίκου δημοπρασιών, ο ιδιοκτήτης της συλλογής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο BBC ότι ο Μπρόνσον δεν θα επωφεληθεί από την πώληση.

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποκαλύψει αν τα έσοδα θα διατεθούν σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Μέχρι τον Τομ Χάρντι

Η ιστορία του Τσάρλς Μπρόνσον δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κινηματογράφο και κάπως έτσι, το 2008, κυκλοφόρησε η βρετανική βιογραφική-δραματική ταινία «Bronson» σε σκηνοθεσία του Δανού Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν.

Η ταινία έχει πρωταγωνιστή τον Tομ Χάρντι στο ρόλο του Μπρόνσον και ακολουθεί τη ζωή του κρατουμένου, ο οποίος κατηγορήθηκε για μια σειρά από περιπτώσεις ομηρίας, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

*Με πληροφορίες από: BBC, Guardian & ARTnews | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Elizabeth Cook/PA

Stream magazin
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
