Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

«Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί»

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο μια τελική συμφωνία για τα πυρηνικά που θα ανταποκρίνεται στα «θέλω» του Τραμπ θα απαιτούσε ακόμη περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις, σημειώνει το αμερικανικό μέσο.

🚨 SCOOP: U.S. and Iran reach deal but need Trump’s final approval, officials say https://t.co/uD46gFeoB8 — Axios (@axios) May 28, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν την έγκριση των ανώτατων ηγεσιών τους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν.

Το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό επισήμως.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά αυτός δεν την υπέγραψε αμέσως.

«Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Axios: Δεν είναι η πρώτη φορά που ΗΠΑ και Ιράν φτάνουν κοντά σε συμφωνία

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές στα αρχικά στάδια του πολέμου, αλλά αυτό δεν συνέβη, όπως υπενθυμίζει το Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών θα ορίζει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι «ανεμπόδιστη».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται τέλη ούτε θα γίνονται παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα Στενά εντός 30 ημερών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα συμβεί αναλογικά με την αποκατάσταση της διέλευσης των εμπορικών πλοίων, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ανέφεραν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Axios.

Θα ορίζει επίσης ότι τα πρώτα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών θα είναι τι θα συμβεί με το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, αλλά και αν θα μπορέσει να συνεχίσει να εμπλουτίζει.

Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση σχετικά με έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει εμπορεύματα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη συμφωνία, λέει το i24NEWS

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμη εγκρίνει το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης και, ως εκ τούτου, ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ το έχει εγκρίνει, σύμφωνα με το i24NEWS.