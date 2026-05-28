Τα σαρκώδη χείλη της Κλόε Τσέρι στο «Euphoria» ήταν «κοινωνικό πείραμα»

Σε μια νέα συνέντευξη για το Glamour UK, η ηθοποιός Κλόε Τσέρι σχολίασε μια φωτογραφία της στην οποία φοράει μασελάκια για την ταινία «Two Neighbors» του 2025, κάτι που την οδήγησε να αναλογιστεί τις κριτικές που δέχτηκε για τα χείλη της μετά τη συμμετοχή της στη 2η σεζόν της σειράς «Euphoria».

«Όλοι λένε: ‘Θεέ μου, τα χείλη σου είναι τόσο μεγάλα!’ Και εγώ σκεφτόμουν: ‘Πω πω, είναι το πρόσωπό μου’», είπε η Τσέρι. «Ήταν σχεδόν σαν ένα κοινωνικό πείραμα για να δούμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι όταν κάποιος επιλέγει να αλλάξει το σώμα του».

«Οι άνθρωποι νοιάζονται υπερβολικά για το τι κάνουν οι άλλοι στο πρόσωπό τους», πρόσθεσε.

«Προφανώς, βάζω filler στα χείλη»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κλόε Τσέρι συμμετείχε στην ενότητα Beauty Secrets της Vogue, όπου και μίλησε για την επιλογή της να βάλει filler στα χείλη της.

«Προφανώς, βάζω filler στα χείλη», είπε η Τσέρι. «Έχω βάλει τόσο πολύ filler στα χείλη μου που δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιώ αναισθητική κρέμα, καθώς έχω συνηθίσει την αίσθηση».

«Είναι το αγαπημένο μου», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να κάνει μπότοξ και ενέσιμα «επειδή δεν μου άρεσε το πρόσωπό μου».

«Και μετά αυτό με οδήγησε να συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε. «Έχω κάνει ενέσεις στο μέτωπό μου τόσες πολλές φορές που, χωρίς υπερβολή, νομίζω ότι ο μυς έχει ατροφήσει».

Υπάρχει πρόβλημα;

Η Κλόε Τσέρι, που υποδύεται τη Faye στη σειρά «Euphoria», δήλωσε στο Variety το 2022 ότι την εξέπληξαν οι αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της.

«Είναι τρελό το πόσοι άνθρωποι αναφέρουν ότι τα χείλη μου είναι τόσο μεγάλα», είπε. «Ο αριθμός των τίτλων που έχω δει και ο αριθμός των ανθρώπων που δημοσιεύουν και σχολιάζουν τα χείλη μου είναι τεράστιος».

«Είναι τρελό, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι απέκτησα αυτά τα χείλη κάποια στιγμή στη ζωή μου και κανείς δεν αντέδρασε έτσι — τουλάχιστον όχι μπροστά μου», είπε. «Επομένως, είναι περίεργο να βλέπω memes και άλλα σχετικά με αυτό, επειδή αυτά τα θέματα συζήτησης αφορούν το σώμα μου και δεν κατάλαβα ποιο ήταν το πρόβλημα».

*Με πληροφορίες από: People