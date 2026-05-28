ΗΠΑ: Νέα απειλή στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια επιβολής συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ».
Το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
«Το Ομάν, ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζει ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα στοχεύσει με σφοδρότητα κάθε παράγοντα που εμπλέκεται – άμεσα ή έμμεσα – στη διευκόλυνση της επιβολής διοδίων στο στενό, και ότι κάθε πρόθυμος συνεργάτης θα τιμωρηθεί», έγραψε ο Μπέσεντ στο Χ.
«Όλα τα έθνη πρέπει να απορρίψουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να διαταράξει την ελεύθερη ροή του εμπορίου», τόνισε.
Ο Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα οποιαδήποτε εταιρική ή κρατική οντότητα να μην καταβάλλει διόδια.
Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ χθες να «ανατινάξει» το Ομάν, εάν συνεργαστεί με το Ιράν για να επιβάλει τον έλεγχό του στη θαλάσσια οδό.
Η σχετική ανάρτηση του Μπέσεντ:
The United States Government will not tolerate any effort to impose a tolling system in the Strait of Hormuz. Oman, in particular, should know that the U.S. Treasury will aggressively target any actors involved – directly or indirectly – in facilitating tolls for the Strait and…
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026
Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να «υπονομεύσουν την κυριαρχία» του στα Στενά του Ορμούζ
Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί επιμένει στον έλεγχο του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ, μετά τον τελευταίο γύρο αμερικανικών επιθέσεων.
Μιλώντας στην τελετή μνήμης για τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, ο Γκαριμπαμπαντί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας και δήλωσε ότι η κυριαρχία του Ιράν επί της θαλάσσιας οδού «έχει πλέον εδραιωθεί», σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
«Δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν κανένα βήμα που θα υπονομεύσει την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ με αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες», δήλωσε.
