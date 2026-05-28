Βαριές κατηγορίες στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος τους μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα

της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της αμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προθεσμία για να απολογηθούν

Όλοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση .