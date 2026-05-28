Αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Οι πέντε «στόχοι»
Πέντε παραβάσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο των στελεχών της Τροχαίας κατά τη διάρκεια της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου θα τεθούν σε ισχύ τα ενισχυμένα μέτρα τροχονομικής επιτήρησης σε ολόκληρο το ελληνικό οδικό δίκτυο, λόγω της αυξημένης εξόδου του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους τόσο στους αυτοκινητόδρομους όσο και στον αστικό ιστό, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ειδικά συνεργεία Τροχαίας θα επιχειρούν σε εναλλασσόμενα σημεία, δίνοντας έμφαση σε παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας, οι οποίες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία.
Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι της Τροχαίας θα επικεντρωθούν κυρίως σε:
• υπερβολική ταχύτητα
• οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
• χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
• μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας
• επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής
Συνεχώς στους δρόμους η Τροχαία
Η παρουσία της Τροχαίας θα είναι διαρκής και ενισχυμένη, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε προσωπικό και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών.
Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, με στόχο την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
