Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05 Μαΐου 2026

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Να βάλουν τέλος σε καθημερινές παραβάσεις και κακές συνήθειες των Ελλήνων οδηγών προσπαθούν οι Αρχές, μέσα από τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδική Κυκλοφορία.

Με τον νέο ΚΟΚ επέρχονται σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και τις ποινές που ισχύουν στους δρόμους, ενώ και η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί μέσω των αυξημένων ελέγχων να περιορίσει το «φόρο αίματος» στην άσφαλτο.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο ξεκάθαρο και αποτελεσματικό πλαίσιο για όλους τους οδηγούς και να μειωθούν οι «καθημερινές» παραβάσεις, που συχνά οι οδηγοί κάνουν χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι πράξεις τους.

Κάμερες και καθημερινοί έλεγχοι

Στο πλευρό των Αρχών έχουν τεθεί και οι σύγχρονες κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας, που εντοπίζουν τους παραβάτες οδηγούς που μπορεί να οδηγούν κάνοντας χρήση του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να φοράνε ζώνη ασφαλείας ή κράνος, να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας και να κινούνται στις λεωφορειολωρίδες.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον περιορισμό της παραβατικότητας στους δρόμους, βάζοντας στο στόχαστρο συγκεκριμένες παραβάσεις που ελέγχονται σχεδόν καθημερινά.

Έλεγχοι στη ΛΕΑ

Πέρα από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για την οποία πραγματοποιούνται χιλιάδες αλκοτέστ κάθε εβδομάδα, η Τροχαία έχει επικεντρωθεί και στην παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από οδηγούς.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις ανάγκης, όπως η διέλευση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών ή άλλων σωστικών οχημάτων.

Συνεπώς, η κατάχρησή της από οδηγούς που θέλουν να αποφύγουν την κίνηση όχι μόνο επιβαρύνει την κυκλοφορία, αλλά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση επέμβαση.

Το πρόστιμο

Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η παράνομη κίνηση στη ΛΕΑ δεν μένει ατιμώρητη. Στους οδηγούς επιβάλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 ημέρες, καθώς η παράβαση κατατάσσεται στις παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς (κατηγορία Σ).

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος να φτάσει τους έξι μήνες. Αν υπάρξει τρίτη παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια από τη δεύτερη, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έναν χρόνο.

Αν όμως από τη συγκεκριμένη παράβαση προκύψει κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια άλλου προσώπου ή περιουσίας, τότε ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως δέκα έτη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

