Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν με πρόστιμο 150€ αν δεν έχουν αυτό το αξεσουάρ μαζί τους – Ο κωδικός «01» στο δίπλωμα

Ο ανανεωμένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές ποινές για οδηγούς που, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα βοηθήματα κατά την οδήγηση, ωστόσο αμελούν να το κάνουν.

Ειδικότερα, για αρκετούς οδηγούς, τα γυαλιά οράσεως δεν αποτελούν απλώς μια επιλογή άνεσης, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφαλή οδηγική τους συμπεριφορά, καθώς η χρήση γυαλιών οράσεως είναι καθοριστική όχι μόνο για τη δική τους προστασία, αλλά και για την ασφάλεια όλων.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η όραση στην οδήγηση είναι η πιο σημαντική. Πρόκειται για την κυρίαρχη αίσθηση που καθοδηγεί τις αντιδράσεις μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας του εγκεφάλου σχετίζεται με την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να αντιλαμβάνεται έγκαιρα κινδύνους και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.

Αν και η ακοή συμβάλλει επίσης στην οδική αντίληψη, για παράδειγμα μέσω ήχων από άλλα οχήματα ή προειδοποιητικών σημάτων, η καθαρή όραση παραμένει ο βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει άμεση και ασφαλή αντίδραση στις συνθήκες του δρόμου.

Παρά τα παραπάνω, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης αλλά επιλέγουν να οδηγούν χωρίς τα απαραίτητα διορθωτικά μέσα. Συχνά θεωρούν ότι μια μικρή διαδρομή δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ή ότι τα γυαλιά τους δυσκολεύουν, υποτιμώντας έτσι τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Ο κωδικός «01»

Για τον λόγο αυτό, ο νέος ΚΟΚ καθιστά σαφές πως όσοι οδηγοί χρειάζονται γυαλιά ή φακούς επαφής οφείλουν να τα χρησιμοποιούν κάθε φορά που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, είτε οδηγούν αυτοκίνητο είτε δίκυκλο.

Η σχετική υποχρέωση αποτυπώνεται και στην άδεια οδήγησης, όπου ο κωδικός «01» υποδεικνύει ότι ο κάτοχος πρέπει να χρησιμοποιεί διορθωτικά μέσα όρασης.

Παράλληλα, συνιστάται να υπάρχει και ένα επιπλέον ζευγάρι γυαλιών, σε περίπτωση που το βασικό χαθεί ή καταστραφεί.

Το πρόστιμο

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι κυρώσεις είναι σημαντικές.

Συγκεκριμένα, ο παραβάτης αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.