Κυριακή 03 Μαϊου 2026
02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν με πρόστιμο 150€ αν δεν έχουν αυτό το αξεσουάρ μαζί τους – Ο κωδικός «01» στο δίπλωμα
Αυτοκίνητο 03 Μαΐου 2026, 17:00

Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν με πρόστιμο 150€ αν δεν έχουν αυτό το αξεσουάρ μαζί τους – Ο κωδικός «01» στο δίπλωμα

Πώς η Τροχαία μπορεί να γνωρίζει ότι πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.

Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Ο ανανεωμένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρές ποινές για οδηγούς που, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα βοηθήματα κατά την οδήγηση, ωστόσο αμελούν να το κάνουν.

Ειδικότερα, για αρκετούς οδηγούς, τα γυαλιά οράσεως δεν αποτελούν απλώς μια επιλογή άνεσης, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφαλή οδηγική τους συμπεριφορά, καθώς η χρήση γυαλιών οράσεως είναι καθοριστική όχι μόνο για τη δική τους προστασία, αλλά και για την ασφάλεια όλων.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η όραση στην οδήγηση είναι η πιο σημαντική. Πρόκειται για την κυρίαρχη αίσθηση που καθοδηγεί τις αντιδράσεις μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας του εγκεφάλου σχετίζεται με την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να αντιλαμβάνεται έγκαιρα κινδύνους και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.

Αν και η ακοή συμβάλλει επίσης στην οδική αντίληψη, για παράδειγμα μέσω ήχων από άλλα οχήματα ή προειδοποιητικών σημάτων, η καθαρή όραση παραμένει ο βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει άμεση και ασφαλή αντίδραση στις συνθήκες του δρόμου.

Παρά τα παραπάνω, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης αλλά επιλέγουν να οδηγούν χωρίς τα απαραίτητα διορθωτικά μέσα. Συχνά θεωρούν ότι μια μικρή διαδρομή δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ή ότι τα γυαλιά τους δυσκολεύουν, υποτιμώντας έτσι τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Ο κωδικός «01»

Για τον λόγο αυτό, ο νέος ΚΟΚ καθιστά σαφές πως όσοι οδηγοί χρειάζονται γυαλιά ή φακούς επαφής οφείλουν να τα χρησιμοποιούν κάθε φορά που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, είτε οδηγούν αυτοκίνητο είτε δίκυκλο.

Η σχετική υποχρέωση αποτυπώνεται και στην άδεια οδήγησης, όπου ο κωδικός «01» υποδεικνύει ότι ο κάτοχος πρέπει να χρησιμοποιεί διορθωτικά μέσα όρασης.

Παράλληλα, συνιστάται να υπάρχει και ένα επιπλέον ζευγάρι γυαλιών, σε περίπτωση που το βασικό χαθεί ή καταστραφεί.

Το πρόστιμο

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι κυρώσεις είναι σημαντικές.

Συγκεκριμένα, ο παραβάτης αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοομείο

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων.Τζαβέλλα ο Παν.Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Ελλάδα 03.05.26

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
Glamoratti 03.05.26

H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 03.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν
Serie A 03.05.26

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Μίλαν για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Υποκλοπές 03.05.26

Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

