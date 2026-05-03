Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Οι Αμερικανοί ηθοποιοί Αντζελίνα Τζολί, Τζάρετ Λέτο, Ματ Ντέιμον και Τζεφ Μπρίτζες έχουν όλοι παραδεχτεί ότι έχουν χάσει τα επιχρυσωμένα Όσκαρ τους κατά τη διάρκεια των ετών. Με αφορμή ένα νέο συμβάν ανατρέχουμε στις φορές εκείνες που κάποια αγαλματίδια έκαναν φτερά.

Τι συνέβη;

Ένα αγαλματίδιο Όσκαρ ανακτήθηκε αυτή την εβδομάδα, αφού ο νικητής του αναγκάστηκε να το παραδώσει σε ένα αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Οι υπάλληλοι ασφαλείας είπαν στον ιδιοκτήτη του, τον ντοκιμαντερίστα του «Mr Nobody Against Putin», Πάβελ Ταλάνκιν, ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο και δεν μπορούσε να μεταφερθεί στις χειραποσκευές του.

Το τρόπαιο τελικά βρέθηκε από τη Lufthansa, η οποία δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Ταλάνκιν για να κανονίσει την επιστροφή του αγαλματιδίου.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των εμβληματικών αγαλματιδίων που εξαφανίζονται και εμφανίζονται με απροσδόκητους τρόπους –αν εμφανιστούν τελικά.

· Τα Όσκαρ που χάθηκαν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες μπορούν να αντικατασταθούν

Η τετράκις βραβευμένη με Όσκαρ ενδυματολόγος Κολίν Άτγουντ άφησε πίσω τρία από τα αγαλματίδιά της, μαζί με τρία βραβεία BAFTA και δύο βραβεία Emmy, όταν το σπίτι της στο Pacific Palisades εκκενώθηκε κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες πέρυσι.

Ενώ το Όσκαρ της για το «Σικάγο» βρισκόταν ασφαλές στο μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα χάλκινα τρόπαια που κέρδισε για τη δουλειά της στις ταινίες «Αναμνήσεις μιας Γκέισας» και «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» έλιωσαν εντελώς, ενώ το Όσκαρ για το «Φανταστικά Ζώα και Πού Βρίσκονται» ήταν σχεδόν αγνώριστο, αφού το χρυσό του περίβλημα κάηκε ολοσχερώς στη φωτιά που κατέκαψε το σπίτι της.

Μετά τις πυρκαγιές, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δήλωσε ότι θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα αγαλματίδια που ανήκουν σε εν ζωή νικητές σε περιπτώσεις καταστροφικής απώλειας ή σοβαρής ζημιάς, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

· Το βραβείο της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ εκλάπη από το Governors Ball

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την κλοπή του αγαλματιδίου με χαραγμένο το όνομα της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ από το Governors Ball μετά την τελετή των Όσκαρ του 2018. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» ανέφερε την απώλειά του εκείνο το βράδυ και το βραβείο επιστράφηκε αμέσως στη νικήτρια της κατηγορίας «Α’ Γυναικείου Ρόλου».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο άνδρας είχε εισιτήριο για το χορό, που είναι το επίσημο δείπνο μετά την τελετή. Παρά τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς τελικά απέσυραν την υπόθεση τον Αύγουστο του 2019.

· Δύο από τα Όσκαρ της εταιρίας παραγωγής του Γουάινστιν χάθηκαν

Ένα άρθρο του Vanity Fair του 2018 σχετικά με την πτώση του μεγιστάνα του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν περιείχε μια σύντομη αναφορά σε δύο αγαλματίδια που η Weinstein Company κέρδισε διαδοχικά για τις ταινίες «Ο Λόγος του Βασιλιά» και «The Artist».

Τα αγαλματίδια φέρεται να χάθηκαν από τα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη και η τύχη αυτών των Όσκαρ παραμένει άγνωστη.

Ο Γουάινστιν, ο οποίος έχει φυλακιστεί για αδικήματα βιασμού, αποβλήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών το 2017, μετά από μια σειρά καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση που υποβλήθηκαν εναντίον του.

· Ο Τζάρετ Λέτο δεν μπορούσε να βρει το δικό του Όσκαρ για έξι χρόνια

Το 2021, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Dallas Buyers Club», Τζάρετ Λέτο, αποκάλυψε ότι το Όσκαρ που κέρδισε το 2014 χάθηκε κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης.

Αφού έμεινε μακριά του για τουλάχιστον έξι χρόνια, το βραβείο επανεμφανίστηκε τελικά το 2024, όταν ο ίδιος πόζαρε θριαμβευτικά με το ανακτημένο τρόπαιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

· Το βραβείο του Ματ Ντέιμον χάθηκε σε μια πλημμύρα

Ο σεναριογράφος της ταινίας «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» δήλωσε το 2007 ότι μια πλημμύρα στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη οδήγησε στην εξαφάνιση του αγαλματιδίου του.

«Ξέρω ότι κατέληξε στο διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη, αλλά δυστυχώς είχαμε μια πλημμύρα όταν ενεργοποιήθηκε ένας από τους ψεκαστήρες ενώ η γυναίκα μου και εγώ ήμασταν εκτός πόλης και αυτή ήταν η τελευταία φορά που το είδα» δήλωσε ο Ντέιμον στην εφημερίδα London Daily Express.

Είπε επίσης ότι το τρόπαιο θα μπορούσε να έχει αποθηκευτεί από κάποιον που καθάριζε το σπίτι του, αλλά ότι θα μπορούσε επίσης να έχει κλαπεί.

· Το Όσκαρ της Γούπι Γκόλντμπεργκ εξαφανίστηκε όταν το έστειλε για καθαρισμό

Η βραβευμένη με Όσκαρ για τον ρόλο της ως δεύτερη γυναικεία ερμηνεία στην ταινία «Αόρατος Εραστής» έχασε το αγαλματίδιο της το 2002, όταν το έστειλε στον κατασκευαστή RS Owens & Company στο Σικάγο για καθαρισμό.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν παρέλαβε ποτέ το Όσκαρ, καθώς διαπίστωσε ότι το δέμα στο οποίο είχε ταχυδρομηθεί ήταν άδειο κατά την άφιξή του, τέσσερις ημέρες αργότερα.

Ένας φρουρός ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Οντάριο, στην Καλιφόρνια, βρήκε αργότερα το χαμένο Όσκαρ της Γούπι. Κάποιος προφανώς άνοιξε το κουτί, αφαίρεσε το αγαλματίδιο και ξανασφράγισε το πακέτο, είπε ο εκπρόσωπός της.

Η Γκόλντμπεργκ ορκίστηκε ότι το αγαλματίδιο δεν θα έφευγε ποτέ ξανά από το σπίτι της.

· Η Ολυμπία Δουκάκη δέχτηκε μήνυμα εκβιασμού για λύτρα

Το αγαλματίδιο της βραβευμένης ως καλύτερη ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο στην ταινία «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού», Ολυμπία Δουκάκη, εκλάπη από το σπίτι της και ο κλέφτης προσπάθησε να ζητήσει λύτρα.

Ωστόσο, η ηθοποιός απέρριψε τον εκβιασμό, επιλέγοντας αντ’ αυτού να αγοράσει μια ρέπλικα από την Ακαδημία για 78 δολάρια.

· Δεκάδες βρέθηκαν σε έναν κάδο απορριμμάτων στην Καλιφόρνια

Μια μεγάλη αποστολή 52 αγαλματιδίων ανακαλύφθηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων πίσω από ένα πλυντήριο ρούχων στο Λος Άντζελες από έναν τεχνίτη, ο οποίος έπεσε τυχαία πάνω στα τρόπαια σε δέκα κιβώτια συσκευασίας το 2000, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Δύο άνδρες που εργάζονταν για μια εταιρεία μεταφορών συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για την κλοπή 55 αγαλματιδίων Όσκαρ από μια αποβάθρα φόρτωσης στο Μπελ της Καλιφόρνια, ένα βιομηχανικό προάστιο λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του κέντρου του Λος Άντζελες. Ωστόσο, τρία από τα Όσκαρ αυτά παραμένουν άφαντα.

*Με στοιχεία από bbc.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζάρετ Λέτο κάνει πλάκα ενώ η Αν Χάθαγουεϊ ποζάρει κατά την άφιξή τους στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ του 2014 στο Γουέστ Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, στις 2 Μαρτίου 2014. REUTERS/Danny Moloshok