Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε χθες Παρασκευή νέους κανόνες διευκρινίζοντας ότι «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ.
Οι αλλαγές από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ισχύουν για την επόμενη τελετή απονομής των Οσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.
Οι αλλαγές που σχετίζονται με την ΤΝ θα ισχύσουν από την επόμενη τελετή απονομής των Οσκαρ
Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει σημάνει συναγερμό στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο εργατικό δυναμικό με στόχο τη μείωση του κόστους.
Το ντεμπούτο πέρυσι μιας «ηθοποιού» προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, με το όνομα Τίλι Νόργουντ (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του Reuters), και η καυχησιολογία του παραγωγού της για το ενδιαφέρον διευθυντικών στελεχών στούντιο, αύξησαν τις ανησυχίες και προκάλεσαν αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ακαδημίας, οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά μια ψηφιακή οντότητα – ηθοποιός όπως η Νόργουντ δεν θα ήταν επιλέξιμη για Οσκαρ, υπογράμμισε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της.
«Γραμμένα από ανθρώπους»
Τόνισε ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους» για να εξεταστούν από την Ακαδημία για υποψηφιότητες.
Οι κανόνες ορίζουν ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύει ότι οι υποβολές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους.
Πηγή: ΑΠΕ
