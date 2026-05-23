Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 01:34

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C την Παρασκευή. Την επόμενη εβδομάδα η δυτική Ευρώπη οι θερμοκρασίες θα καταγράψουν ρεκόρ για τον Μάιο. Η κλιματική αλλαγή δείχνει και φέτος τα δόντια της.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς είναι προ των πυλών. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ανέβουν πάνω από 10°C πάνω από το κανονικό και νέα μηνιαία ρεκόρ για τον Μάιο αναμένεται να σημειωθούν σε εκατοντάδες μέρη.

Στη δυτική Ευρώπη αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 30°C την Παρασκευή. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουν τους 32°C στο Παρίσι και το Λονδίνο και τους 35°C στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι μέγιστες, έως και 38°C, αναμένονται στην Ισπανία, στην Γουαδιάνα και στο Γουαδαλκιβίρ.

Πρόωρος καύσωνας

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει: «Τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά». Μιλάει για έναν πρόωρο καύσωνα «που θα είναι έντονο και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες».

Επισήμανε επίσης ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σημειωθούν ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία του Μαΐου που καταγράφηκε στη Γαλλία (30,5°C το 2025). Αλλά και για την υψηλότερη μέση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα σε μια ημέρα τον Μάιο (22,8°C το 2017).


Τις εξαιρετικά υψηλές αυτές θερμοκρασίες έχει προκαλέσει ένας «θόλος θερμότητας». Μεταφέρει τον ζεστό αέρα από το Μαρόκο παγιδευμένο κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει ότι στη Βρετάνη, στα βόρεια, οι θερμοκρασίες που αναμένονται είναι «αρκετά αξιοσημείωτες τόσο νωρίς στην προκαλοκαιρινή περίοδο». Και είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα ρεκόρ κατά τρεις ή περισσότερους βαθμούς.

Αιτία, η κλιματική αλλαγή

Ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι η Ευρώπη, η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, θα μπορούσε να αναμένει τέτοια εξαιρετικά θερμικά φαινόμενα «όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πρόωρα, και να είναι όλο και πιο έντονα».


Αλλά δεν είναι μόνο η Γαλλία. Και άλλες περιοχές στη δυτική Ευρώπη θα υποφέρουν.

Στη Βρετανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 33°C τοπικά τη Δευτέρα. Και να ξεπεράσουν την τρέχουσα υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Μάιο, η οποία ήταν 32,8°C, και σημειώθηκε το 1944.

Στη Βρετανία έχουν εκδοθεί «έκτακτες» προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα για το Σαββατοκύριακο. Περιοχές θα μπορούσαν επίσης να εισέλθουν σε κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 26°C έως 28°C – ανάλογα με την τοποθεσία – για τρεις ημέρες.

Αυτό είναι απίθανο στη Γαλλία, όπου οι νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμένουν πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο για να κηρυχθεί επίσημο κύμα καύσωνα, ή στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες θα πρέπει να φτάσουν σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα.

Στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν ήδη τους 38°C την Πέμπτη. Ένα δίχρονο κορίτσι πέθανε στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, αφού κατά λάθος έμεινε στο αυτοκίνητο του πατέρα της για ώρες.

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο
Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου
Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

