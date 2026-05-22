Τουρκία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγία Σοφία
Η σημαία έφερε τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος»
Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, στους δύο Έλληνες, που άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία.
Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Το χρονικό της σύλληψής τους
Στις 9 Απριλίου, ομάδα Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και, κατά την επίσκεψή της στην Αγία Σοφία, ένας 42χρονος άνδρας και μια 35χρονη γυναίκα άνοιξαν ελληνική σημαία που είχε κρυμμένη ο άνδρας κάτω από το παλτό του. Η σημαία έφερε τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος».
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και οι δύο συνελήφθησαν.
Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το NTV, τα άτομα εισήλθαν στον ναό ως μέρος οργανωμένης ομάδας επισκεπτών το απόγευμα της 9ης Απριλίου. Μετά τους ελέγχους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στο άνω επίπεδο της γκαλερί, που είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες.
Εκεί, ο ένας εκ των δύο έβγαλε τη σημαία που είχε κρύψει και την ξεδίπλωσε, ποζάροντας για φωτογραφία, πριν τη δώσει στο δεύτερο άτομο για αντίστοιχη λήψη. Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε το περιστατικό και προχώρησε σε παρατήρηση, ενώ όλη η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες του ναού.
Ayasofya Camisi’nde montlarına gizledikleri, üzerinde “Ya Ortodoks ol ya da öl” ifadesi bulunan Bizans bayrağını açtıkları belirlenen iki Yunan turist gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. pic.twitter.com/jg10G9nhmb
— Aykırı (@aykiri) April 14, 2026
Ακολούθησε έρευνα των τουρκικών αρχών και οι δύο τουρίστες εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Μπαλάτ του δήμου Φατίχ και συνελήφθησαν.
Οι δύο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην εισαγγελία, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «υποκίνηση μίσους ή εχθρότητας». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή τους στις 11 Απριλίου.
Τελικά, 43 ημέρες μετά το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι στις 22 Μαΐου 2026 και επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
