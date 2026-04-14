Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στην Τουρκία επειδή άνοιξαν μια ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το επεισόδιο σημειώθηκε στις 9 Απριλίου και πάνω στη σημαία έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Στη δημοσιότητα το βίντεο

Το επεισόδιο έγινε γνωστό σήμερα που δόθηκε στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο

AYASOFYA’DA BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR

“Ya Ortodoks ol ya da öl” yazılı bayrak açan Yunan turistler tutuklandıhttps://t.co/ccB8lbOFdV Video: NTV pic.twitter.com/znZ1Oj8LvE — NTV (@ntv) April 14, 2026

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων και τους συνέλαβε σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Στη φυλακή

Μετά την προσαγωγἠ τους και το αυτόφωρο οδηγήθηκαν ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και, στις 11 Απριλίου, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους».

Για την υπόθεση δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το ελληνικό ΥΠΕΞ ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης είναι σε επαφή και «παρέχει την προσηκουσα προξενική συνδρομή».