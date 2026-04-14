14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 19:12

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στην Τουρκία επειδή άνοιξαν μια ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το επεισόδιο σημειώθηκε στις 9 Απριλίου και πάνω στη σημαία έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Το επεισόδιο έγινε γνωστό σήμερα που δόθηκε στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων και τους συνέλαβε σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Μετά την προσαγωγἠ τους και το αυτόφωρο οδηγήθηκαν ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και, στις 11 Απριλίου, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους».

Για την υπόθεση δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το ελληνικό ΥΠΕΞ ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης είναι σε επαφή και «παρέχει την προσηκουσα προξενική συνδρομή».

ΔΝΤ: «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη και «ανεβάζει» τον πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
InShorts 14.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν τις επόμενες δύο ημέρες – «Κανένα πλοίο δεν έχει περάσει τον αποκλεισμό»
Κρατά η εκεχειρία 14.04.26 Upd: 19:08

Ισραήλ και Λίβανος πραγματοποιούν άμεσες συνομιλίες στις ΗΠΑ, ενώ οι IDF συνεχίζουν τις επιθέσεις, με τη Χεζμπολάχ να απαντάει με εκτοξεύσεις ρουκετών - Σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Νεκτάριος Δαργάκης - Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Σύνταξη
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

Σύνταξη
BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Ο πασχαλινός τζίρος 14.04.26

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Περιοδικός Τύπος 14.04.26

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Αθώοι: Πάθη και ζήλιες
Media 14.04.26

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22.10, στο MEGA

Σύνταξη
«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ελληνική οικονομία 14.04.26

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Εξομολόγηση 14.04.26

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Ελλάδα 14.04.26

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

