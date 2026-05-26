Το εντυπωσιακό επίτευγμα του Τάισον Γουόρντ μετά το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό
Ο Τάισον Γουόρντ κατέκτησε και τη Euroleague, στην πρώτη του χρονιά μάλιστα με τον Ολυμπιακό και είναι ο μοναδικός με ευρωπαϊκό «τρεμπλ» στην τροπαιοθήκη του.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague στο «T-Center» μετά τη σπουδαία νίκη στον μεγάλο τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, με τον Τάισον Γουόρντ να γράφει ιστορία και να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό «τρεμπλ» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Αμερικανός φόργουορντ των Πειραιωτών, που ήρθε μόλις το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα από την Παρί, κατάφερε στην πρώτη του χρονιά με τα ερυθρόλευκα να κατακτήσει την Euroleague και να έχει σηκώσει και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια.
Συγκεκριμένα, ο Γουόρντ μετά το ματς της Κυριακής είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει πανηγυρίσει τόσο την κατάκτηση του Basketball Champions League, όσο και του Eurocup και φυσικά και της Euroleague με τον Ολυμπιακό.
Ο Αμερικανός τη σεζόν 2025-26 πήρε την κούπα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ το BCL το σήκωσε με τη φανέλα της Βόννης τη σεζόν 2022-23. Το Eurocup, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι το κατέκτησε με τη φανέλα της Παρί, πάλι στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα και ήταν και το εισιτήριο του ίδιου, αλλά και της γαλλικής ομάδας για να παίξει στη Euroleague.
Η ευρωπαϊκή τροπαιοθήκη του Γουόρντ
Basketball Champions League – 2022/23 με τη Βόννη
Eurocup – 2023/24 με την Παρί
Euroleague – 2025/26 με τον Ολυμπιακό
