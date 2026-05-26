Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο Final Four της Αθήνας, πανηγύρισε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του και το έκανε μέσα στο «T-Center» την έδρα του «αιώνιου» αντίπαλου του, Παναθηναϊκού.

Οι ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και η Euroleague έκλεισε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πλέον έχει μπει ήδη στη διαδικασία οργάνωσης του επόμενου, που θα γίνει σε έναν χρόνο από σήμερα. Η διοργανώτρια αρχή εξετάζει τις επιλογές που έχει στη διάθεση της για την έδρα του επόμενου μεγάλου ραντεβού το 2027 και παρότι υπάρχει συμφωνία για να γίνει στο Άμπου Ντάμπι, όλα είναι ανοιχτά.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει βάλει δεύτερες σκέψεις στη Euroleague για το Final Four και ψάχνουν εναλλακτικές και μάλιστα ο σκοπός είναι να υπάρχει άμεσα ένα πλάνο για το πού θα γίνει η επόμενη διοργάνωση.

To Final Four στο Άμπου Ντάμπι ή στη «Roig Arena»

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιόνας Λέκσας, υπάρχουν τρεις πόλεις που διεκδικούν την γιορτή του μπάσκετ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Βαλένθια, που διαθέτει την Roig Arena, το υπερσύγχρονο κλειστό της ομώνυμης ομάδας, το Κάουνας (φιλοξένησε ήδη το Final Four του 2022) και το Βελιγράδι (διεξήχθησαν εκεί το Final Four του 2018 και του 2022).

EuroLeague is considering moving the 2027 F4 from Abu Dhabi and the most mentioned alternatives are Valencia, Kaunas and Belgrade, per sources — Jonas Lekšas (@JonasLeksas) May 25, 2026

Οι Ισπανοί σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν σύντομα τη διοργάνωση από την Euroleague, καθώς διαθέτουν ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό το πιθανότερο είναι να είναι εναλλακτική, εφόσον δεν γίνει στο Άμπου Ντάμπι.