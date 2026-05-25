MVP του Final Four της Euroleague ο Φουρνιέ: «Ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτούς τους οπαδούς» (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague στο «Telekom Center» επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων ήταν δίχως αμφιβολία ο Εβάν Φουρνιέ, που έδειξε για ακόμη μία φορά την τεράστια ποιότητά του.

Έτσι, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γάλλος γκαρντ αναδείχθηκε MVP του Final Four της διοργάνωσης, μετά και την πολύ καλή του εμφάνιση στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.

«Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ανέφερε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.

