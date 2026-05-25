Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση με τον διαβόητο κακοποιό «Τίτι» που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο βαριά οπλισμένος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 42χρονος από την Αλβανία όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς βρισκόταν στο μπαρ μαζί με μια παρέα αποτελούμενη από δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

Ο Αλβανός τράπερ

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στο Live News ο συγκεκριμένος άνδρας που ήταν στην παρέα του «Τίτι» είναι γνωστός τράπερ στην Αλβανία.

Ο συγκεκριμένος άνδρας μετά το αιματηρό επεισόδιο τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Ωστόσο ταυτοποιήθηκε και από την μέχρι τώρα έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές τουλάχιστον στην Ελλάδα.

Οι δύο γυναίκες που ήταν μαζί στην παρέα παρέμειναν στο σημείο και οδηγήθηκαν για εξέταση στην Αστυνομία.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος δεν γνώριζαν ότι ο «Τίτι» οπλοφορούσε, ούτε ότι στο σακίδιο που είχε μαζί του μετέφερε 6 χειροβομβίδες. Μάλιστα όπως είπαν ζήτησαν από έναν διπλανό τους να ακουμπήσουν το σακίδιο επειδή δεν χωρούσε εκεί που κάθονταν.

Κρυβόταν στην Πολυτεχνειούπολη

Από εκεί και πέρα από την αστυνομική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι ο 42χρονος φεύγοντας από την Αλβανία μετά την αποφυλάκισή του, έρχεται στην Αθήνα και βρίσκει καταφύγιο στην Πολυτεχνειούπολη.

Εκεί έχει διαπιστωθεί ότι κρυβόταν και ένα συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μέλος συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών και είχε πυροβολήσει γυναίκα αστυνομικό σε επιχείρηση που είχε γίνει από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 42χρονος έχει καταδικαστεί για βιασμό

Το «Live News» αποκαλύπτει πως έχει καταδικαστεί και για βιασμό που έγινε 02/03/2003 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τότε, μαζί με άλλα άτομα, πλησίασαν γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και με την χρήση σωματικής βίας την έβαλαν στο όχημα που επέβαιναν, οδηγώντας την σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο, όπου τη βίασαν.

Στη συνέχεια την επιβίβασαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ερημικό δρόμο εκφράζοντας απειλές κατά της ζωής της.

Παρά τα τόσα αδικήματα όμως, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν πιάσει τρεις φορές. Το κράτος τους βγάζει έξω με έναν μαγικό τρόπο. Λέει ότι είναι αθώοι. Εμάς μας τρέχουν στα δικαστήρια. Τα λεφτά τα χάνουμε, την ψυχολογία μας τη χάνουμε, τον ύπνο μας τον χάνουμε. Και τελικά μας λένε άμα δεν έρθεις στο δικαστήριο, έχεις και πρόστιμο».

Μιλώντας στο Live News ο Σταύρος Μπαλάσκας περιγράφει το επεισόδιο που είχε ο αδερφός του αστυνομικός με τον κακοποιό που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας εκτιμά ότι ο 42χρονος ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει κάποια ληστεία ή διακίνηση ναρκωτικών και με τα χρήματα που θα έβγαζε να έκανε κάποια επένδυση στο Εξαμίλι στην Αλβανία και να εμφανιζόταν ως επιχειρηματίας.