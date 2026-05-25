Ο Πίτερ Μιούρελ, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας Νίκολα Στάρτζεον, που κατηγορείται για κατάχρηση πόρων του αυτονομιστικού Εθνικού Κόμματος (SNP), δήλωσε ένοχος σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο 61χρονος Μιούρελ ήταν γενικός διευθυντής του SNP μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2023. Συνελήφθη τον επόμενο μήνα και το 2024 του ασκήθηκε δίωξη, έπειτα από μακρά έρευνα της αστυνομίας για τα οικονομικά του κόμματος.

Η έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Στάρτζεον από τη θέση της «Πρώτης Υπουργού», τον Φεβρουάριο του 2023. Η ίδια η Στέρτζον συνελήφθη τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης και ανακρίθηκε, αλλά δήλωνε αθώα και δεν την ασκήθηκε δίωξη για κανένα αδίκημα.

Ο Μιούρελ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από ένα αξίωμα που διατηρούσε επί 20 χρόνια.

Σουίνι: «Προδομένος» και «σοκαρισμένος» από τον Μιούρελ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σήμερα, ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Εδιμβούργου, παραδέχτηκε ότι καταχράστηκε περισσότερες από 400.000 λίρες (περίπου 463.000 ευρώ) για να αγοράσει κυρίως είδη πολυτελείας και δύο αυτοκίνητα. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου.

Ο δικαστής Τζέιμς Γιανγκ είπε ότι ο Πίτερ Μιούρελ είναι ένοχος για «σοβαρή κατάχρηση εμπιστοσύνης» καθώς έκλεβε το κόμμα από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022.\

BREAKING: The estranged husband of former Scottish leader Nicola Sturgeon pleaded guilty to embezzling more than 400,000 pounds ($540,000) from the Scottish National Party when he was its chief executive. https://t.co/K5SHpNtZsv — The Associated Press (@AP) May 25, 2026

Ο νυν πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι, που προέρχεται επίσης από το SNP, δήλωσε «προδομένος» και «σοκαρισμένος» από την ομολογία του Πίτερ Μιούρελ.

«Επέστρεψα στην ηγεσία του SNP πριν από δύο χρόνια επειδή έβλεπα ότι το κόμμα που αγαπώ δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Εδιμβούργο.

Η Στάρτζεον ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι χώρισε από τον Μιούρελ ενώ προηγουμένως παραιτήθηκε και από τη βουλευτική έδρα της, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική καριέρα 30 ετών.

Σε ανάρτησή της σήμερα στο Instagram δηλώνει «θυμωμένη, πληγωμένη, θλιμμένη και πολύ προβληματισμένη από τις συνέπειες των πράξεων του πρώην συζύγου της στην οικογένεια τους, τους φίλους τους και το SNP».

«Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ούτε την παραμικρή υπόνοια ότι χρησιμοποιούσε πόρους του SNP για προσωπικούς σκοπούς», διαβεβαίωσε.