Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ κάλεσε όλες τις χώρες που διαμεσολαβούν να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

«Αυτή θα είναι η πιο σημαντική συμφωνία που θα υπογράψει ποτέ οποιαδήποτε από αυτές τις μεγάλες, αλλά πάντα σε σύγκρουση, χώρες»

«Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν ομαλά! Θα είναι είτε μια ‘Σπουδαία Συμφωνία’ για όλους, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία — Επιστροφή στο μέτωπο και στα πυρά, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ — Και κανείς δεν το θέλει αυτό!

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μου το Σάββατο με τον πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζάμπερ Αλ Θάνι και τον υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον στρατάρχη Σαγέντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέτ Σαχ του Πακιστάν, τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄ της Ιορδανίας και τον βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, δήλωσα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσουν να φτιάξουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, να υπογράψουν ταυτόχρονα τις Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Οι χώρες που συζητήθηκαν είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (που είναι ήδη μέλος!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (που είναι ήδη μέλος!). Είναι πιθανό μία ή δύο από αυτές να έχουν κάποιο λόγο να μην το πράξουν, και αυτό θα γίνει αποδεκτό, αλλά οι περισσότερες θα πρέπει να είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να μετατρέψουν αυτή τη συμφωνία με το Ιράν σε ένα γεγονός πολύ πιο ιστορικό από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί, για τις εμπλεκόμενες χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν), μια οικονομική, κοινωνική και χρηματοοικονομική άνθηση, ακόμη και σε αυτή την περίοδο συγκρούσεων και πολέμου, με τα τρέχοντα μέλη να μην έχουν καν σκεφτεί την αποχώρησή τους ή να κάνουν έστω και μια παύση», τόνισε.

Τραμπ: Οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα φέρουν δύναμη, ισχύ και ειρήνη στη Μέση Ανατολή

«Ο λόγος είναι ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν αποδειχθεί εξαιρετικές για αυτούς, θα είναι ακόμη καλύτερες για όλους και θα φέρουν πραγματική Δύναμη, Ισχύ και Ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά μετά από 5.000 χρόνια.

Θα είναι ένα Έγγραφο που θα χαίρει σεβασμού όπως κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον Κόσμο. Το επίπεδο της Σημασίας και του Κύρους του θα είναι ασύγκριτο! Θα πρέπει να ξεκινήσει με την άμεση υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, και όλοι οι άλλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Εάν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη Συμφωνία, καθώς αυτό θα δείξει κακές προθέσεις. Μιλώντας με πολλούς από τους Μεγάλους Ηγέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα ήταν τιμή τους, μόλις υπογραφεί το Έγγραφό μας, να έχουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως μέρος των Συμφωνιών του Αβραάμ», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πω πω, αυτό θα ήταν κάτι το ξεχωριστό! Αυτή θα είναι η πιο σημαντική συμφωνία που θα υπογράψει ποτέ οποιαδήποτε από αυτές τις μεγάλες, αλλά πάντα σε σύγκρουση, χώρες. Τίποτα στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον, δεν θα την ξεπεράσει. Ως εκ τούτου, ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, εάν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να γίνουν και αυτοί μέρος αυτής της απαράμιλλης παγκόσμιας συμμαχίας.

Η Μέση Ανατολή θα είναι ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά ισχυρή, όπως ίσως καμία άλλη περιοχή, πουθενά στον κόσμο! Με αντίγραφο αυτής της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ζητώ από τους εκπροσώπους μου να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία υπογραφής αυτών των χωρών στις ήδη ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», σημείωσε ο Τραμπ.