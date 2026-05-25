Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξήρε σήμερα, Δευτέρα, την «ανθεκτική» φιλία της χώρας του με το Πακιστάν, υποδεχόμενος στο Πεκίνο τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης, την οποία χαρακτήρισε «παντός καιρού».

Η επίσκεψη του πακιστανού πρωθυπουργού που συνοδευόταν από τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον επιχειρεί με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ και αραβικών κρατών να καταλήξει σε μία συμφωνία με το Ιράν.

Ο Σι υποδέχθηκε τον Πακιστανό ηγέτη ως «παλιό φίλο» στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες «κατανοούν, εμπιστεύονται και στηρίζουν η μία την άλλη» εδώ και δεκαετίες.

Το Πακιστάν συγκαταλέγεται σε μια περιορισμένη ομάδα χωρών που το Πεκίνο θεωρεί «στρατηγικούς εταίρους παντός καιρού», σχέση που περιλαμβάνει στενή συνεργασία σε οικονομικό, εμπορικό και αμυντικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι επιθέσεις ισλαμιστών ενόπλων εναντίον Κινέζων πολιτών και κινεζικών υποδομών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν —όπου η Κίνα έχει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές— έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Πεκίνο, ενώ η προσέγγιση του Ισλαμαμπάντ με την Ουάσιγκτον έχει περιπλέξει τις διμερείς σχέσεις.

«Ανεξαρτήτως των αλλαγών στη διεθνή κατάσταση, η Κίνα δίνει πάντοτε προτεραιότητα στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας – Πακιστάν», δήλωσε ο Σι.

Εμβάθυνση της συνεργασίας

Η Κίνα κάλεσε σε ενίσχυση της συνεργασίας με το Πακιστάν στους τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με το Ισλαμαμπάντ για τη δημιουργία μιας ακόμη πιο στενά συνδεδεμένης κοινότητας Κίνας – Πακιστάν με κοινό μέλλον, ανέφερε το CCTV, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης επαφών υψηλού επιπέδου και της ενίσχυσης της στρατηγικής επικοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Σαρίφ χαρακτήρισε την Κίνα και το Πακιστάν δύο «σιδερένιους αδελφούς», με μια σχέση «μοναδική στο είδος της».

Μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη σύγκρουση με το Ιράν, που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, το Πακιστάν φιλοξένησε διαμεσολαβητικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μεταφέροντας προτάσεις και μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο μεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν

Ύστερα από εβδομάδες διπλωματικών προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Γνωρίζω ότι μόλις επιστρέψατε από το Ιράν και καταβάλατε θετικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε το Πακιστάν», δήλωσε ο Σι.

Οι δύο χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν σε συνεργασία ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου και ευρύτερης κλίμακας, προκειμένου να συμβάλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, μετέδωσε το CCTV επικαλούμενο τον Σι, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη σύγκρουση.

Για το Πακιστάν, η εμπλοκή της Κίνας στις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες θεωρείται κρίσιμη, δεδομένων των στενών σχέσεων Πεκίνου και Τεχεράνης.

Κίνα και Πακιστάν είχαν ξεκινήσει κοινή πρωτοβουλία τον Μάρτιο, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους στο Πεκίνο, ζητώντας ειρηνευτικές συνομιλίες και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.