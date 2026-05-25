Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.
Το ζήτημα της ημερομηνίας διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών που έχει τεθεί από ορισμένους Δήμους, ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με μοναδικό θέμα συζήτησης το σχέδιο του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Υπενθυμίζεται πως ο Νέος Κώδικας βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ανησυχία κάποιων ορεινών και νησιωτικών δήμων, εστιάζεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας προς το τέλος του Νοεμβρίου, όπου θεωρείται πιθανό κατά την τελευταία Κυριακή του μήνα να είναι αισθητά δυσμενέστερες σε σχέση με τις αρχές Νοεμβρίου, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε ορισμένους οικισμούς και εκλογικά τμήματα μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.
Η σκέψη που διατυπώθηκε αφορά το ενδεχόμενο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες να δημιουργήσουν προβλήματα στη μετακίνηση των εκλογέων προς τα εκλογικά κέντρα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή των πολιτών και ίσως να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά αποχής σε συγκεκριμένες περιοχές.
*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ
