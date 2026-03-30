Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.
Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στην αίθουσα 10 στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Palais de l’ Europe), στο Στρασβούργο.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Μεταξύ άλλων, όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση της Ένωσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα συζητηθούν τα ακόλουθα:
- Εφαρμογή της διάταξης περί μη αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών παροχών από τους Δήμους. Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
- Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
