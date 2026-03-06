newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 19:04
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Θα γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που είχε ο 48χρονος
Η ΚΕΔΕ ενισχύει τους δεσμούς με την ομογένεια του Καναδά
Αυτοδιοίκηση 06 Μαρτίου 2026, 17:16

Η ΚΕΔΕ ενισχύει τους δεσμούς με την ομογένεια του Καναδά

Επίσημη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη στον Καναδά.

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Εγκέφαλος: Ο νέος είναι ωραίος αλλά του SuperAger είναι αλλιώς!

Spotlight

Στο Τορόντο του Καναδά βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Δημήτρης Καφαντάρης, πραγματοποιώντας σειρά θεσμικών συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του Οντάριο, της ελληνικής διπλωματικής αρχής και της Ομογένειας, κατά το χρονικό διάστημα 25 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου, ως προσκεκλημένος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας – Υπαπαντή» και του Προέδρου κ. Γιώργου Βλαχάκη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τορόντο, ο κ. Καφαντάρης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς εκπροσώπους της πόλης και της επαρχίας του Οντάριο. Έτυχε θερμής υποδοχής από την Δήμαρχο του Τορόντο κα Olivia Chow, με την οποία κατόπιν της ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου του Τορόντο κ. Nick Mantas. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, κατά το οποίο διερευνήθηκαν οι προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Τορόντο και ελληνικών Δήμων.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο, και συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Τορόντο κ. Ιωάννη Χατζαντωνάκη, κατά την οποία ο κ. Καφαντάρης εξήρε το δύσκολο έργο του προξενείου και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του Γενικού Προξενείου στην υποστήριξη της ελληνικής Ομογένειας και στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Καναδά.

Εν συνεχεία, τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο του Οντάριο, όπου συναντήθηκαν και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο κ. Doug Ford, τον Υπουργό Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιγνίων κ. Stan Cho, τον Υπουργό Ιθαγένειας και Πολυπολιτισμικότητας κ. Graham McGregor, καθώς και τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Victor Fedeli, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κ. Καφαντάρης και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας υποδέχθηκε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα ο Δήμαρχος της πόλης κ. Jim Diodati, ο οποίος τους ξενάγησε και τους ενημέρωσε για τις ιδιαιτερότητες της πόλης του.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά

Την Κυριακή 1 Μαρτίου η ελληνική αντιπροσωπεία παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Τορόντο, όπου με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσία πλήθους μελών της ελληνικής Ομογένειας. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πάσης Αρκτικής, κ. Σωτήριος υποδέχθηκε την ελληνική αποστολή στην Αρχιεπισκοπή. Εκ μέρους της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Καφαντάρης προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής ως αναμνηστικό δώρο.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ συναντήθηκε επίσης με την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κα Betty Skoutakis, η οποία υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του εκπροσώπου της ΚΕΔΕ στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ελληνικών δήμων και της Ομογένειας στον Καναδά, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής.

Παρουσία στο Χρηματιστήριο του Τορόντο και επαφές με επιχειρηματικούς φορείς

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Καφαντάρης συμμετείχε στην τελετή έναρξης (Opening Bell Ceremony) της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου του Τορόντο (TSX). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Χρηματιστηρίου του Τορόντο κ. Loui Anastasopoulos υποδέχθηκε την ελληνική Αντιπροσωπεία και ενημέρωσε τα μέλη της σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησαν συναντήσεις με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και τη διερεύνηση ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την προβολή και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελλάδας στον Καναδά.

Κατά τη διάρκεια των επαφών αυτών αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Καναδά, καθώς και ο ρόλος της ελληνικής Ομογένειας ως γέφυρας πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

 

Θερμή υποδοχή και έντονος εθνικός παλμός στην Επετειακή Τελετή της Ομογένειας για το 1821

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ στην Επετειακή Τελετή της Ομογένειας που διοργανώθηκε από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδάς και τον Σύλλογο Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας- Υπαπαντή» με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση του 1821,  παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής Ομογένειας, φορέων και συλλόγων της διασποράς. Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους διοργανωτές και τους εκπροσώπους της Ομογένειας καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η Ομογένεια έβλεπε συμβολικά στο πρόσωπό του το σύνολο της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο της ΚΕΔΕ στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας με τον απόδημο Ελληνισμό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει για τη Μεσσηνία, από όπου ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία. Όπως τόνισε, το 1821 αποτελεί όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά μια συλλογική αφετηρία που συνεχίζει να εμπνέει τον Ελληνισμό σε όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της ελληνικής Ομογένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού και πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις τοπικές κοινωνίες του εξωτερικού. «Η Ομογένεια κρατά ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία, την πίστη και τις αξίες του Ελληνισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι οι τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας αντλούν δύναμη από την Ομογένεια και τη διεθνή παρουσία του Ελληνισμού, επισημαίνοντας ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας των ελληνικών Δήμων με τις κοινότητες της διασποράς.

«Η Ομογένεια δεν είναι απλώς αναμνήσεις και νοσταλγία. Είναι στρατηγικός εταίρος, πηγή έμπνευσης και κινητήρας ανάπτυξης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πεδίο όπου η ιστορία μετατρέπεται σε καθημερινό έργο για την πρόοδο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
