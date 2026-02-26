Στο επίκεντρο της ΚΕΔΕ η Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχοντας καταθέσει σχετική εισήγηση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με στόχο την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ρόλου της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, ανέφερε:

«Εκφραζόμαστε θετικά υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης, με έμφαση στις κυρίαρχες διατάξεις που μας αφορούν άμεσα, και συγκεκριμένα στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Έχουμε ήδη τεκμηριώσει και συντάξει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση, με συγκεκριμένες προτάσεις και σαφή επιχειρηματολογία. Ωστόσο, πέραν της επιστημονικής τεκμηρίωσης, απαιτείται και η αναγκαία πολιτική βούληση, ώστε τα άρθρα 101 και 102 να ενταχθούν ρητά στις αναθεωρητέες διατάξεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση που καταθέτουμε, μεταξύ άλλων, θέτουμε:

τη ρητή κατοχύρωση της αρχής ότι κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνοδεύεται από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, προσωπικού και μέσων,

την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών και επενδύσεων,

την άρση της ασύμμετρης αποκέντρωσης και τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και Αυτοδιοίκησης,

τη θεσμική κατοχύρωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της συνεργασίας των επιπέδων διοίκησης για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες,

τη δυνατότητα των ΟΤΑ να διαμορφώνουν τις διοικητικές τους δομές σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών,

την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων, με σύγχρονα εργαλεία διακυβέρνησης και διαφάνειας.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσισε τη διεξαγωγή ειδικής Ημερίδας ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, κατά την οποία θα διατυπωθούν προτάσεις για τις αναγκαίες συνταγματικές ρυθμίσεις που θα ενισχύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, με τη συμμετοχή του πολιτικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

«Επιδίωξή μας είναι να αναδειχθεί, με συνταγματικούς όρους, ο ρόλος και οι ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και να τεθούν δυναμικά στο πεδίο της δημόσιας συζήτησης τα αιτήματα και οι προτεραιότητές της» επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αποφασίστηκε επίσης να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ενημερώθηκε επίσης για την εισήγηση σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο ολοκληρωμένου χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου, με στόχο την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη συζήτηση και όπως προσθέτει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, επισημάνθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης των ΤΠΣ, όπως: