26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Στο επίκεντρο της ΚΕΔΕ η Συνταγματική Αναθεώρηση
Αυτοδιοίκηση 26 Φεβρουαρίου 2026, 16:47

Στο επίκεντρο της ΚΕΔΕ η Συνταγματική Αναθεώρηση

Λ. Κυρίζογλου: «Τα άρθρα 101 και 102 να ενταχθούν ρητά στις αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος».

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχοντας καταθέσει σχετική εισήγηση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με στόχο την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ρόλου της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, ανέφερε:

«Εκφραζόμαστε θετικά υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης, με έμφαση στις κυρίαρχες διατάξεις που μας αφορούν άμεσα, και συγκεκριμένα στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Έχουμε ήδη τεκμηριώσει και συντάξει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση, με συγκεκριμένες προτάσεις και σαφή επιχειρηματολογία. Ωστόσο, πέραν της επιστημονικής τεκμηρίωσης, απαιτείται και η αναγκαία πολιτική βούληση, ώστε τα άρθρα 101 και 102 να ενταχθούν ρητά στις αναθεωρητέες διατάξεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση που καταθέτουμε, μεταξύ άλλων, θέτουμε:

  • τη ρητή κατοχύρωση της αρχής ότι κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνοδεύεται από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, προσωπικού και μέσων,
  • την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών και επενδύσεων,
  • την άρση της ασύμμετρης αποκέντρωσης και τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και Αυτοδιοίκησης,
  • τη θεσμική κατοχύρωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της συνεργασίας των επιπέδων διοίκησης για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες,
  • τη δυνατότητα των ΟΤΑ να διαμορφώνουν τις διοικητικές τους δομές σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών,
  • την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων, με σύγχρονα εργαλεία διακυβέρνησης και διαφάνειας.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσισε τη διεξαγωγή ειδικής Ημερίδας ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, κατά την οποία θα διατυπωθούν προτάσεις για τις αναγκαίες συνταγματικές ρυθμίσεις που θα ενισχύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, με τη συμμετοχή του πολιτικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

«Επιδίωξή μας είναι να αναδειχθεί, με συνταγματικούς όρους, ο ρόλος και οι ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και να τεθούν δυναμικά στο πεδίο της δημόσιας συζήτησης τα αιτήματα και οι προτεραιότητές της» επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αποφασίστηκε επίσης να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ενημερώθηκε επίσης για την εισήγηση σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο ολοκληρωμένου χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου, με στόχο την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη συζήτηση και όπως προσθέτει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, επισημάνθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης των ΤΠΣ, όπως:

  • ζητήματα οριοθέτησης οικισμών και περιορισμών δόμησης,
  • ασάφειες στην αναγνώριση και καταγραφή του οδικού δικτύου,
  • ασυμβατότητες μεταξύ πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών δεδομένων,
  • περιορισμένη θεσμική συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων των σχεδίων,
  • καθώς και προβλήματα συντονισμού με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες σε περιοχές Natura.

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
Κοινωνική πολιτική 26.02.26

Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Ένωσαν δυνάμεις 24.02.26

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Χωρική αναβάθμιση 24.02.26

Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, η δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου προχωράει μιας ευρείας κλίμακας ανάπλαση για τα δεδομένα του νησιού.

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Κατρίνης: Η χώρα δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο SAFE 2

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι απαιτείται εθνική ιεράρχηση, σοβαρή προετοιμασία, διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας και πλήρης ενημέρωση της Βουλής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση
ΠΑΣΟΚ 26.02.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης – Ήττα της κυβέρνησης η απόφαση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του σημερινού δικαστηρίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26 Upd: 16:17

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές αποτελεί ήττα για το «παρακράτος του Μαξίμου»

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
