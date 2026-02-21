Προκόπης Παυλόπουλος: Να μην είναι η συνταγματική αναθεώρηση προσχηματική

«Κατάπτωση της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ» χαρακτήρισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ανώτατοι Αμερικανοί δικαστές κήρυξαν άκυρους τους περισσότερους από τους παγκόσμιους δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος από πέρυσι. Μάλιστα ο κ. Παυλόπουλος, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ3 τις βαριές εκφράσεις του Αμερικανού προέδρου σε βάρος των δικαστών του Supreme Court, επισήμανε ότι στις ΗΠΑ πλέον «έχει καταρρεύσει η λειτουργία των θεσμικών αντίβαρων, ιδίως μέσα από την ωμή παραβίαση της αρχής διάκρισης των εξουσιών».

«Να μην είναι προσχηματική συνταγματική αναθεώρηση»

Αναλύοντας την προαναγγελθείσα διαδικασία αναθεωρήσεως του Συντάγματος ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ερώτημα πότε και γιατί πρέπει να αναθεωρείται το Σύνταγμα, υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να είναι ξεπερασμένα και ανεπαρκή κανονιστικώς, τα προς αναθεώρηση άρθρα, για να μην ενταχθεί και η προσεχής αναθεώρηση στην κατηγορία των προσχηματικών αναθεωρήσεων».

Ο κ. Παυλόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισε δύσκολη την προοπτική της συναίνεσης των κομμάτων στην παρούσα συγκυρία, για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα άρθρα, με την αναγκαία πλειοψηφία. Υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση για να αναθεωρηθεί μια διάταξη πρέπει να λάβει 180 ψήφους, είτε στην παρούσα φάση είτε στην επόμενη Βουλή.

Τέλος σε ερώτηση εάν χρειάζεται ριζική αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, είτε η κατάργησή του εν λόγω άρθρου, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι «εάν ο στόχος είναι η πλήρης αποσύνδεση της Βουλής και η μεταφορά της όλης αρμοδιότητας στο φυσικό δικαστή, τότε οδηγούμαστε κατ’ ουσία στην κατάργηση του Άρθρου 86, όπως το ξέρουμε».