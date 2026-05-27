Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη δήλωση για την ανακοίνωση ίδρυσης του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα και άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο για την υγεία που οργανώνεται από το ygeiamou.gr ρωτήθηκε στο τέλος από τον συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ για την εντύπωση που του δίνει το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη» σχολίασε ο πρωθυπουργός με ειρωνική διάθεση αλλά αποκαλύπτοντας εμμέσως πλην σαφώς τη γραμμή που πρόκειται να ακολουθήσει η ΝΔ απέναντι στην επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και την αμηχανία στο επιτελείο του που φαίνεται πως καταφεύγει ξανά στον «κίνδυνο του 2015», κλείνοντας το μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο.

Αν και ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για σχόλια καθώς το νέο κόμμα δεν έχει δώσει το αποτύπωμά του, ωστόσο έκανε λόγο για μία «θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

«Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ μένει να φανεί», είπε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε τα περί σταθερότητας και προοπτικής που κατά τη γνώμη του μπορεί να προσφέρει μόνο η Νέα Δημοκρατία, επαναφέροντας το «Μητσοτάκης ή χάος».

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμός στην αντιπολίτευση, σημείωσε. «Η Αριστερά κατάφερε να διασπαστεί με τέτοιο τρόπο που ξεπέρασε ακόμα και τις προσδοκίες του υπουργού Υγείας», είπε ο πρωθυπουργός για τον Άδωνι Γεωργιάδη που καθόταν με άλλους υπουργούς στην πρώτη σειρά της αίθουσας.

Σταθερότητα και προοπτική προσφέρει μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ

«Το κοινό όλων είναι να φύγει η κυβέρνηση, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μία κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, «το είπαμε, το κάναμε». Και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στα εκλογικά αποτελέσματα του 2027. Οι πολίτες θέλουν όχι μόνο σταθερότητα αλλά και προοπτική. Αυτή την προοπτική τη δίνει μόνο η ΝΔ», είπε ο πρωθυπουργός που υποστήριξε ότι όποια άλλη συζήτηση είναι παραπολιτική και αφορά πολύ λίγους γύρω από την πλατεία Κολωνακίου ενώ ο ίδιος προσπαθεί να «αφουγκράζεται τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου».

Σε ερώτηση εάν του έλλειψε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι σέβεται όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους και πρόσθεσε: «υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός. Υπήρξε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ. Αυτό που άκουσα χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά το ότι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας