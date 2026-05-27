ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε χθες μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στο Θησείο το όνομα του νέου κόμματός του: ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με ένα προσεγμένο βίντεο που προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες της συγκέντρωσης. Βίντεο που αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του αργότερα, μαζί με στιγμιότυπα από την παρουσίαση.

Στο βίντεο, αντίστροφης μέτρησης, απεικονίζονται άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Ένα χαμογελαστό μικρό κορίτσι περνά και τους δίνει ένα τυλιγμένο χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος.

«Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της προσπάθειας… Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια. Του μόχθου, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της θάλασσας, του φωτός, του ουρανού και της γης. Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα. Και κοιτά ξανά μακριά… σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα», ακούγεται.

Τσίπρας: Άξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού – Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι…

Όταν το βίντεο τελείωσε στον χώρο του Θησείου εμφανίστηκε αυτοπροσώπως το κοριτσάκι, το οποίο έδωσε τον φάκελο στον Αλέξη Τσίπρα επί σκηνής, με εκείνον να διαβάζει χαμογελαστός το περιεχόμενο ενώ το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εμφανίστηκε στις οθόνες.

Στο βίντεο της ανάρτησης συμπεριλαμβάνεται αυτό το στιγμιότυπο, με τον Αλέξη Τσίπρα από το βήμα της συγκέντρωσης να αναφέρει:

«Άξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη Δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί…βίρα τις άγκυρες πρόσω ολοταχώς».

Η ΕΛ.Α.Σ. στα social media – Ο Τσίπρας άλλαξε την εικόνα στο προφίλ του

Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, με το λογότυπο του κόμματός του: ΕΛ.Α.Σ. που διαθέτει (όπως είχε αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας) «το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων» με το Άλφα να σχηματίζει ένα κόκκινο αστέρι.