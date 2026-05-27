27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27 Μαΐου 2026, 09:18

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα ετοίμασε η ΔΕΥΑΤ στον οικισμό «Τρίκκη» και σε τμήμα της περιοχής ανάμεσα στις οδούς Μετεώρων και Καλαμπάκας, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Τρικκαίων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων, πρόκειται για έργα που αναμένεται να κοστίσουν περί τα 25.240.000 €, ποσό αρκετά μεγάλο, καθώς αφορά μεγάλες σε έκταση περιοχές, οι οποίες μάλιστα αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν θέματα με τη ροή των υδάτων μετά από βροχοπτώσεις.

Οι μελετητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησαν για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στις δύο αυτές περιοχές. Σημειώνεται ότι η περιοχή ανάμεσα στις οδούς Μετεώρων και Καλαμπάκας καλύπτει σχεδόν το 1/4 του οικιστικού ιστού της πόλης, ενώ η «Τρίκκη» έχει την ιδιαιτερότητα του λόφου. Αυτές οι δύο συνθήκες οδηγούν και σε αυξημένο προϋπολογιζόμενο κόστος, όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Πλέον, η ΔΕΥΑΤ θα προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό, προκειμένου ο ανάδοχος που θα προκύψει, να ξεκινήσει τις εργασίες» προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Παρεμβάσεις που έχουν γίνει

Μετά τον Daniel ο Δήμος Τρικκαίων υποστηρίζει ότι έχει ολοκληρώσει σειρά παρεμβάσεων με αντιπλημμυρικά έργα στην πλατεία Βουβής, στην πλατεία Αγρότισσας, σε τμήματα της Μπάρας (πλησίον 10ου Δημοτικού), στην οδό Αμαλίας, στα Αλώνια Μπάρας , στην οδό Απόλλωνος,  στην οδό Στρατηγού Σαράφη, στην περιοχή οδού Μαβίλη. Στόχος, το να βελτιωθεί η απορροή των όμβριων υδάτων, αυξάνοντας την αντιπλημμυρική προστασία.

