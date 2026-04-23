Αντιπλημμυρικά έργα για την Περαία, τους Ν. Επιβάτες και την Αγία Τριάδα

Σε ένα καθοριστικό βήμα, για την οριστική επίλυση του σοβαρότερου ίσως προβλήματος που απασχολεί και απειλεί την περιοχή, προχωρά ο Δήμος Θερμαϊκού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Δήμου. «Η Διοίκηση του Δήμου», προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση, «αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο και καταθέτει πλήρη μελέτη και ολοκληρωμένη πρόταση για τη διευθέτηση των επτά ρεμάτων της Περαίας, των Ν. Επιβατών και της Αγίας Τριάδας, διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας.

Η περιοχή μας έχει βιώσει στο παρελθόν με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποκορύφωμα τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016.

Σήμερα, η Διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού κάνει πράξη αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία και εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις».

Ο Δήμος γυρίζει σελίδα

Σχετικά με αυτή την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, κ. Θεόδωρος Τζέκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Δήμος μας γυρίζει σελίδα και δουλεύοντας μεθοδικά περνάει στην εποχή των μεγάλων έργων υποδομής που αλλάζουν την καθημερινότητα και προστατεύουν τη ζωή μας. Δεν μείναμε θεατές απέναντι στην κλιματική κρίση, ούτε περιμέναμε πρωτοβουλίες από άλλους. Πήραμε την ευκαιρία με υπευθυνότητα, εξασφαλίσαμε τις αδειοδοτήσεις, συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και διεκδικούμε 7 εκατομμύρια ευρώ για να θωρακίσουμε τον τόπο μας. Με σχέδιο, σοβαρότητα και πολλή δουλειά, αφήνουμε πίσω την απραξία του παρελθόντος. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η προστασία των περιουσιών τους είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και το αποδεικνύουμε με πράξεις».