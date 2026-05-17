Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός
- Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)
- Σταθερό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ακίνητα στην Αττική – Τι αναζητούν
- Πάνω από 100 drones εντάσσονται στη μάχη της πυροπροστασίας - Σε ποιες περιοχές κατανέμονται
- Κρασί: Πώς κινήθηκε η αγορά – Τι άλλαξε τον παγκόσμιο οινικό χάρτη το 2025
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Qantas που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας προς το Ντάλας των ΗΠΑ, όταν ένας επιβάτης άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά, να βρίζει και στο τέλος να δαγκώνει αεροσυνοδό.
Λόγω του σοβαρότατου επεισοδίου, ο πιλότος αναγκάστηκε να εκτρέψει την πτήση στο Παπετέε της Γαλλικής Πολυνησίας, επτά ώρες μετά την αναχώρησή της. Το αεροσκάφος ανεφοδιάστηκε και συνέχισε για το Ντάλας περίπου 35 λεπτά αργότερα.
«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματος είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.
Ο άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα του αεροσκάφους και επαναλάμβανε ανάρμοστες εκφράσεις
Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος και παραδόθηκε στις τοπικές αρχές κατά την προσγείωση, ενώ η αεροπορική εταιρεία τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης σε όλες τις μελλοντικές πτήσεις της καθώς και της θυγατρικής Jetstar.
Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.
«Να πάτε να γ@@@»
Η πτήση QF21 είχε αναχωρήσει από τη Μελβούρνη την Παρασκευή στις 2:30 το μεσημέρι τοπική ώρα και επτά ώρες αργότερα ο εν λόγω επιβάτης άρχισε να γίνεται απείθαρχος και προκλητικός. Όταν το μέλος του πληρώματος δέχτηκε την επίθεση, οι επιβάτες και το υπόλοιπο πλήρωμα έσπευσαν να βοηθήσουν ενώ ο πιλότος αποφάσισε εκτροπή πτήσης προς Ταϊτή.
Κατά την άφιξη στο Παπεέτε, οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ το αεροσκάφος ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και το αεροσκάφος συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάλας περίπου 35 λεπτά αργότερα.
Σε δημοσίευμά του ο Guardian αναφέρεται σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κωμικός Mike Goldstein, όπου ένας άνδρας έχει έντονη αντιπαράθεση με το πλήρωμα καμπίνας λέγοντάς τους επανειλημμένα «να πάτε να γ@@@» όταν του ζήτησαν να μετακινηθεί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.
Στεκόμενος στο διάδρομο, φαινόταν να παραπατάει και να μιλάει ακατάληπτα, λέγοντας σε έναν αεροσυνοδό ότι ήθελε να «βγει έξω για ένα τσιγαράκι». Ωστόσο, στο βίντεο δεν έχει καταγραφεί το δάγκωμα που καταγγέλλεται.
Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν σημειωθεί σε πτήσεις προς την Αυστραλία, μερικά από τα οποία οδήγησαν σε συλλήψεις. Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά, η οποία οδήγησε στον περιορισμό του εν πτήσει κατά τη διάρκεια ταξιδιού από την Καμπέρα προς το Περθ, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης απόπειρας να δαγκώσει το χέρι ενός άλλου επιβάτη.
- Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
- Akylas μετά τη Eurovision: «Δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό – Αυτό που έζησα ήταν μαγικό»
- Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
- Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας
- Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
- Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε στην χολιγουντιανή ρητορική: Η νέα ανάρτηση και το «φάντασμα» του Λίαμ Νίσον
- Κρήτη: Νεκρός άνδρας έπειτα από ανατροπή του τρακτέρ του
- Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε σπίτι τρώγλη – Είχε γίνει καταγγελία και στο παρελθόν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις