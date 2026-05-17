Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 09:20

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Qantas που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας προς το Ντάλας των ΗΠΑ, όταν ένας επιβάτης άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά, να βρίζει και στο τέλος να δαγκώνει αεροσυνοδό.

Λόγω του σοβαρότατου επεισοδίου, ο πιλότος αναγκάστηκε να εκτρέψει την πτήση στο Παπετέε της Γαλλικής Πολυνησίας, επτά ώρες μετά την αναχώρησή της. Το αεροσκάφος ανεφοδιάστηκε και συνέχισε για το Ντάλας περίπου 35 λεπτά αργότερα.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματος είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.

Ο άνδρας ήρθε σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα του αεροσκάφους και επαναλάμβανε ανάρμοστες εκφράσεις

Εικόνα που δείχνει μέλη του πληρώματος της Qantas να προσπαθούν να ηρεμήσουν το μαινόμενο επιβάτη

Μέλη του πληρώματος της Qantas προσπαθούν να ηρεμήσουν το μαινόμενο επιβάτη (Πηγή: Daily Mail)

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος και παραδόθηκε στις τοπικές αρχές κατά την προσγείωση, ενώ η αεροπορική εταιρεία τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης σε όλες τις μελλοντικές πτήσεις της καθώς και της θυγατρικής Jetstar.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.

«Να πάτε να γ@@@»

Η πτήση QF21 είχε αναχωρήσει από τη Μελβούρνη την Παρασκευή στις 2:30 το μεσημέρι τοπική ώρα και επτά ώρες αργότερα ο εν λόγω επιβάτης άρχισε να γίνεται απείθαρχος και προκλητικός. Όταν το μέλος του πληρώματος δέχτηκε την επίθεση, οι επιβάτες και το υπόλοιπο πλήρωμα έσπευσαν να βοηθήσουν ενώ ο πιλότος αποφάσισε εκτροπή πτήσης προς Ταϊτή.

Κατά την άφιξη στο Παπεέτε, οι Αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ το αεροσκάφος ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και το αεροσκάφος συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάλας περίπου 35 λεπτά αργότερα.

Σε δημοσίευμά του ο Guardian αναφέρεται σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κωμικός Mike Goldstein, όπου ένας άνδρας έχει έντονη αντιπαράθεση με το πλήρωμα καμπίνας λέγοντάς τους επανειλημμένα «να πάτε να γ@@@» όταν του ζήτησαν να μετακινηθεί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Στεκόμενος στο διάδρομο, φαινόταν να παραπατάει και να μιλάει ακατάληπτα, λέγοντας σε έναν αεροσυνοδό ότι ήθελε να «βγει έξω για ένα τσιγαράκι». Ωστόσο, στο βίντεο δεν έχει καταγραφεί το δάγκωμα που καταγγέλλεται.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν σημειωθεί σε πτήσεις προς την Αυστραλία, μερικά από τα οποία οδήγησαν σε συλλήψεις. Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά, η οποία οδήγησε στον περιορισμό του εν πτήσει κατά τη διάρκεια ταξιδιού από την Καμπέρα προς το Περθ, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης απόπειρας να δαγκώσει το χέρι ενός άλλου επιβάτη.

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

