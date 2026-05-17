Δεκαεπτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε θανατηφόρα τρομοκρατική ενέδρα στη Νιγηρία

Μια περίοδος εκπαίδευσης και προετοιμασίας κατέληξε σε τραγωδία στην πολιτεία Γιόμπε στη Νιγηρία, αφού 17 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται σε ύποπτους τρομοκράτες σε στρατιωτική εκπαιδευτική εγκατάσταση, σε ένα περιστατικό που πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας περιγράφουν ως μία από τις πιο καταστροφικές επιθέσεις εναντίον προσωπικού ασφαλείας τους τελευταίους μήνες.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στη Σχολή Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού, όπου οι αξιωματικοί παρακολουθούσαν επιχειρησιακή εκπαίδευση στο πλαίσιο κοινών προσπαθειών ενίσχυσης των ικανοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιτιθέμενοι χτύπησαν σε μια ευάλωτη στιγμή εντός της εγκατάστασης, ξεπερνώντας τα μέτρα ασφαλείας και προκαλώντας μια θανατηφόρα σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αστυνομικών και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Η επίθεση έχει βυθίσει τη βάση εκπαίδευσης στο πένθος, με ομάδες έκτακτης ανάγκης και μονάδες ενίσχυσης να έχουν αναπτυχθεί για να ασφαλίσουν την περιοχή και να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις, σύμφωνα με τον Guardian της Νιγηρίας.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν ότι η επίθεση αντανακλά τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας από ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη βορειοανατολική περιοχή, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Το περιστατικό θεωρείται επίσης στους κύκλους ασφαλείας ως ανησυχητική κλιμάκωση της θρασύτητας των τρομοκρατικών ομάδων, ιδίως όσον αφορά την προθυμία τους να επιτεθούν σε ιδρύματα που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις καταστολής της εξέγερσης.

Δεν έχουν γίνει όλα τα στοιχεία της τρομοκρατικής επίθεσης γνωστά

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της επιχείρησης, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί πώς κατάφεραν οι επιτιθέμενοι να εισχωρήσουν ή να πλησιάσουν τις εγκαταστάσεις και αν υπήρξαν κενά στην πληροφοριακή κάλυψη ή στην περιμετρική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πτώματα των νεκρών αξιωματικών έχουν ανασυρθεί, ενώ το τραυματισμένο προσωπικό λαμβάνει περίθαλψη σε μυστικές ιατρικές εγκαταστάσεις υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η ηγεσία του στρατού και της αστυνομίας αναμένεται να εξετάσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν την επίθεση, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την πρόληψη μελλοντικών παραβιάσεων.

Η Αστυνομική Δύναμη της Νιγηρίας χαρακτήρισε την απώλεια ως «οδυνηρό πλήγμα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι οι αξιωματικοί αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εγκλήματος».

Έκτοτε, οι επιχειρήσεις ασφαλείας έχουν ενταθεί σε όλες τις γειτονικές κοινότητες, καθώς οι δυνάμεις ακολουθούν στοιχεία που στοχεύουν στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των υπευθύνων για την επίθεση.