14.05.2026 | 17:58
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 19:51

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές στους δρόμους

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε δύο αντίπαλες πορείες στο Λονδίνο: τη συγκέντρωση «Unite the Kingdom» που διοργάνωσε ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον και μια διαδήλωση για την Παλαιστίνη.

Πάνω από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα και διαχειρίζονται τη λεγόμενη «αποστειρωμένη ζώνη» μεταξύ των δύο πορειών. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επίσης drones, αστυνομικά άλογα και σκύλους, ενώ είχαν σε ετοιμότητα θωρακισμένα οχήματα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς ποδοσφαίρου να βρίσκονται επίσης στο Στάδιο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο το απόγευμα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι τις 16:30 ώρα Βρετανίας είχαν πραγματοποιηθεί 31 συλλήψεις «σε ολόκληρη την επιχείρηση».

«Αν και ο αριθμός αυτός μπορεί να φαίνεται υψηλός, μέχρι στιγμής και οι δύο διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς σημαντικά επεισόδια», ανέφερε.

Δεν διευκρίνισε τα αδικήματα ούτε το γεγονός με το οποίο συνδέονταν όλες οι συλλήψεις.

Νωρίτερα ανέφερε ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν κοντά στο σταθμό Euston – ένας εκ των οποίων καταζητείτο ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μετά από ένα περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ και εντοπίστηκε να φτάνει στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στη διαδήλωση «Unite the Kingdom».

Οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στη διαδήλωση «Unite the Kingdom» συγκεντρώθηκαν στο Kingsway, πριν κατευθυνθούν προς το Whitehall και μια συγκέντρωση στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.

Πολλοί φαινόταν να κυματίζουν σημαίες της Ένωσης, ενώ ορισμένοι φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make England Great Again (Mega)». Ακούγονταν επίσης συνθήματα όπως «θέλουμε τον Στάρμερ έξω».

Όσοι είχαν συγκεντρωθεί δήλωσαν στο BBC ότι είχαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ήθελαν να δουν το τέλος της τρέχουσας κυβέρνησης, και άλλων που ένιωθαν ότι οι λευκοί, και συγκεκριμένα οι λευκοί της εργατικής τάξης, υφίστανται διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία είχε τοποθετήσει φράγματα για να εμποδίσει τις διαδρομές μεταξύ των δύο διαδηλώσεων.

Η ξεχωριστή φιλοπαλαιστινιακή πορεία, με αφορμή την Ημέρα της Νακμπά, ξεκίνησε από το Κένσινγκτον πριν κατευθυνθεί προς το Waterloo Place μέσω του Πικαντίλι.

Η Ημέρα της Νακμπά αναφέρεται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνόδευσε τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948-49.

Στις συγκεντρωμένες ομάδες διακρίνονταν σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «συντρίψτε την ακροδεξιά» και «ελευθερώστε τους Παλαιστίνιους ομήρους», ενώ πολλοί φορούσαν κεφίγιες, που θεωρούνται σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Η αστυνομική επιχείρηση

Πριν από τις διαδηλώσεις, ο αναπληρωτής βοηθός επιτρόπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζέιμς Χάρμαν, δήλωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση θα κόστιζε 4,5 εκατομμύρια λίρες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι κίνδυνοι σήμαιναν ότι έπρεπε να επιβάλει τον «υψηλότερο βαθμό ελέγχου», συμπεριλαμβανομένης της πρώτης χρήσης καμερών αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο ως μέρος μιας αστυνομικής επιχείρησης για τη διαχείριση διαδηλώσεων.

Η ζωντανή αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Euston και King’s Cross St Pancras, όπου ήταν πιθανό να φτάσουν οι συμμετέχοντες στην πορεία «Unite the Kingdom».

Υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σχετικά με τη διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν οι πορείες και την ώρα που πρέπει να τελειώσουν.

Χρησιμοποιήθηκαν drones για την παρακολούθηση και των δύο διαδρομών διαμαρτυρίας, ενώ αστυνομικοί στο Wembley ήταν επίσης έτοιμοι να παρακολουθήσουν τις εικόνες από τις κάμερες CCTV του τελικού του FA Cup για να εντοπίσουν οπαδούς που κατευθύνονταν προς τις διαδηλώσεις.

Η ακροδεξιά στο Λονδίνο

Έντεκα ξένοι «ακροδεξιοί ταραξίες» εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη χώρα για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Unite the Kingdom», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Μεταξύ των 11 που εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η εγκατεστημένη στις ΗΠΑ, αντι-ισλαμική influencer Valentina Gomez, η οποία συμμετείχε στην πρώτη πορεία «Unite the Kingdom» τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε δήλωση την Παρασκευή, ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε: « Δίνουμε μια μάχη για την ψυχή αυτής της χώρας, και η πορεία του Unite the Kingdom αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια τρανή υπενθύμιση του τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε.

«Οι διοργανωτές της διαδίδουν μίσος και διχασμό, καθαρά και απλά. Θα εμποδίσουμε όσους έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να υποκινήσουν το μίσος και τη βία.

«Όποιος επιδιώξει να σπείρει τον όλεθρο στους δρόμους μας, να εκφοβίσει ή να απειλήσει οποιονδήποτε, να περιμένει να αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου.»

Πριν από την πορεία, ο Ρόμπινσον έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Σήμερα, ενώνουμε το Βασίλειο και τη Δύση στην μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος.

«Το κατεστημένο έδειξε νωρίς τα χαρτιά του, και σαφώς δεν θέλει τον λαό ενωμένο. Δύσκολο! Θα γίνει!»

Ο Τζον Ρις από το Stop the War, ένας από τους διοργανωτές της φιλοπαλαιστινιακής πορείας, είπε ότι αυτή πραγματοποιείται την ίδια μέρα κάθε χρόνο και αμφισβήτησε το γιατί επιτράπηκε να πραγματοποιηθεί και η πορεία του Unite the Kingdom στις 16 Μαΐου.

Υπάρχει υποκίνηση μίσους;

Εν τω μεταξύ, νέες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Εισαγγελία της Κορώνας ωθούν τους εισαγγελείς να εξετάσουν εάν τα πλακάτ, τα πανό και τα συνθήματα διαμαρτυρίας που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συνιστούν αδικήματα υποκίνησης μίσους.

Ειδικοί αξιωματικοί είναι επίσης έτοιμοι να λάβουν άμεσες αποφάσεις για τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα ρητορικής μίσους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν συλλήψεις για συνθήματα που αναφέρονται στην «ιντιφάντα» κατά τη διάρκεια της φιλοπαλαιστινιακής πορείας.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας».

Πρόσθεσε: «Ωστόσο, όποιος διαδίδει μίσος ή διαπράττει πράξεις βίας θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου».

Ο γενικός εισαγγελέας Στίβεν Πάρκινσον δήλωσε: «Δεν πρόκειται για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Πρόκειται για την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και την προστασία του κοινού, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων».

Ο Λόρδος Μαν, ανεξάρτητος σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα αντισημιτισμού, δήλωσε στο BBC ότι οι διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων θα πρέπει να ελέγχουν τους συμμετέχοντες για να εκτιμήσουν το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν και να διασφαλίζουν ότι «παραμένουν εντός των ορίων του νόμου».

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία
Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 20:01

Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου - Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

