Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε δύο αντίπαλες πορείες στο Λονδίνο: τη συγκέντρωση «Unite the Kingdom» που διοργάνωσε ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον και μια διαδήλωση για την Παλαιστίνη.

Πάνω από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα και διαχειρίζονται τη λεγόμενη «αποστειρωμένη ζώνη» μεταξύ των δύο πορειών. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν επίσης drones, αστυνομικά άλογα και σκύλους, ενώ είχαν σε ετοιμότητα θωρακισμένα οχήματα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς ποδοσφαίρου να βρίσκονται επίσης στο Στάδιο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο το απόγευμα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι τις 16:30 ώρα Βρετανίας είχαν πραγματοποιηθεί 31 συλλήψεις «σε ολόκληρη την επιχείρηση».

«Αν και ο αριθμός αυτός μπορεί να φαίνεται υψηλός, μέχρι στιγμής και οι δύο διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς σημαντικά επεισόδια», ανέφερε.

Δεν διευκρίνισε τα αδικήματα ούτε το γεγονός με το οποίο συνδέονταν όλες οι συλλήψεις.

Νωρίτερα ανέφερε ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν κοντά στο σταθμό Euston – ένας εκ των οποίων καταζητείτο ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μετά από ένα περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ και εντοπίστηκε να φτάνει στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στη διαδήλωση «Unite the Kingdom».

Massive scenes from Britain as thousands of demonstrators gathered for the Unite the UK rally waving flags, singing, and showing strong national pride.

Despite Prime Minister Keir Starmer labeling parts of these protests as extremists,… pic.twitter.com/PT5ksIGatc — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) May 16, 2026

Οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στη διαδήλωση «Unite the Kingdom» συγκεντρώθηκαν στο Kingsway, πριν κατευθυνθούν προς το Whitehall και μια συγκέντρωση στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.

Πολλοί φαινόταν να κυματίζουν σημαίες της Ένωσης, ενώ ορισμένοι φορούσαν κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make England Great Again (Mega)». Ακούγονταν επίσης συνθήματα όπως «θέλουμε τον Στάρμερ έξω».

Όσοι είχαν συγκεντρωθεί δήλωσαν στο BBC ότι είχαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ήθελαν να δουν το τέλος της τρέχουσας κυβέρνησης, και άλλων που ένιωθαν ότι οι λευκοί, και συγκεκριμένα οι λευκοί της εργατικής τάξης, υφίστανται διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία είχε τοποθετήσει φράγματα για να εμποδίσει τις διαδρομές μεταξύ των δύο διαδηλώσεων.

Η ξεχωριστή φιλοπαλαιστινιακή πορεία, με αφορμή την Ημέρα της Νακμπά, ξεκίνησε από το Κένσινγκτον πριν κατευθυνθεί προς το Waterloo Place μέσω του Πικαντίλι.

Η Ημέρα της Νακμπά αναφέρεται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων που εγκατέλειψαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνόδευσε τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948-49.

Στις συγκεντρωμένες ομάδες διακρίνονταν σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «συντρίψτε την ακροδεξιά» και «ελευθερώστε τους Παλαιστίνιους ομήρους», ενώ πολλοί φορούσαν κεφίγιες, που θεωρούνται σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Londýn:

Stovky tisíc demonstrantů za hodnoty Velké Británie, proti masové migraci, islasmismu a omezování svobody. S nimi jdou Íránci žádající pád režimu ajatolláhů.

Probíhá i demonstrace antisemitů a islamistů, ale je daleko menší.

Hádejte, komu z nich vyhrožuje premiér Starmer? https://t.co/YzSzn5EMIW — Martin Schmarcz (@mschmarcz) May 16, 2026

Η αστυνομική επιχείρηση

Πριν από τις διαδηλώσεις, ο αναπληρωτής βοηθός επιτρόπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζέιμς Χάρμαν, δήλωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση θα κόστιζε 4,5 εκατομμύρια λίρες.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι κίνδυνοι σήμαιναν ότι έπρεπε να επιβάλει τον «υψηλότερο βαθμό ελέγχου», συμπεριλαμβανομένης της πρώτης χρήσης καμερών αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο ως μέρος μιας αστυνομικής επιχείρησης για τη διαχείριση διαδηλώσεων.

Η ζωντανή αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Euston και King’s Cross St Pancras, όπου ήταν πιθανό να φτάσουν οι συμμετέχοντες στην πορεία «Unite the Kingdom».

Υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σχετικά με τη διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν οι πορείες και την ώρα που πρέπει να τελειώσουν.

Χρησιμοποιήθηκαν drones για την παρακολούθηση και των δύο διαδρομών διαμαρτυρίας, ενώ αστυνομικοί στο Wembley ήταν επίσης έτοιμοι να παρακολουθήσουν τις εικόνες από τις κάμερες CCTV του τελικού του FA Cup για να εντοπίσουν οπαδούς που κατευθύνονταν προς τις διαδηλώσεις.

Η ακροδεξιά στο Λονδίνο

Έντεκα ξένοι «ακροδεξιοί ταραξίες» εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη χώρα για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Unite the Kingdom», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Μεταξύ των 11 που εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η εγκατεστημένη στις ΗΠΑ, αντι-ισλαμική influencer Valentina Gomez, η οποία συμμετείχε στην πρώτη πορεία «Unite the Kingdom» τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε δήλωση την Παρασκευή, ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε: « Δίνουμε μια μάχη για την ψυχή αυτής της χώρας, και η πορεία του Unite the Kingdom αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια τρανή υπενθύμιση του τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε.

«Οι διοργανωτές της διαδίδουν μίσος και διχασμό, καθαρά και απλά. Θα εμποδίσουμε όσους έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να υποκινήσουν το μίσος και τη βία.

«Όποιος επιδιώξει να σπείρει τον όλεθρο στους δρόμους μας, να εκφοβίσει ή να απειλήσει οποιονδήποτε, να περιμένει να αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου.»

Πριν από την πορεία, ο Ρόμπινσον έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Σήμερα, ενώνουμε το Βασίλειο και τη Δύση στην μεγαλύτερη πατριωτική επίδειξη που έχει δει ποτέ ο κόσμος.

«Το κατεστημένο έδειξε νωρίς τα χαρτιά του, και σαφώς δεν θέλει τον λαό ενωμένο. Δύσκολο! Θα γίνει!»

Ο Τζον Ρις από το Stop the War, ένας από τους διοργανωτές της φιλοπαλαιστινιακής πορείας, είπε ότι αυτή πραγματοποιείται την ίδια μέρα κάθε χρόνο και αμφισβήτησε το γιατί επιτράπηκε να πραγματοποιηθεί και η πορεία του Unite the Kingdom στις 16 Μαΐου.

Υπάρχει υποκίνηση μίσους;

Εν τω μεταξύ, νέες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Εισαγγελία της Κορώνας ωθούν τους εισαγγελείς να εξετάσουν εάν τα πλακάτ, τα πανό και τα συνθήματα διαμαρτυρίας που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συνιστούν αδικήματα υποκίνησης μίσους.

Ειδικοί αξιωματικοί είναι επίσης έτοιμοι να λάβουν άμεσες αποφάσεις για τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα ρητορικής μίσους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν συλλήψεις για συνθήματα που αναφέρονται στην «ιντιφάντα» κατά τη διάρκεια της φιλοπαλαιστινιακής πορείας.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας».

Πρόσθεσε: «Ωστόσο, όποιος διαδίδει μίσος ή διαπράττει πράξεις βίας θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου».

Ο γενικός εισαγγελέας Στίβεν Πάρκινσον δήλωσε: «Δεν πρόκειται για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Πρόκειται για την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και την προστασία του κοινού, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων».

Ο Λόρδος Μαν, ανεξάρτητος σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα αντισημιτισμού, δήλωσε στο BBC ότι οι διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων θα πρέπει να ελέγχουν τους συμμετέχοντες για να εκτιμήσουν το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν και να διασφαλίζουν ότι «παραμένουν εντός των ορίων του νόμου».