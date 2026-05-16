Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Το μεσημέρι της Παρασκευής (15/05) αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων στον ιστότοπό www.dypa.gov.gr και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα με τους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026»

Με το πρόγραμμα να αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός να ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, αναφέρθηκε στις 816.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν και έδωσε χρηστικές οδηγίες για τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Στους πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής.

Η διαδικασία των ενστάσεων του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός»

«Στο site μας υπάρχει και διαδραστικός χάρτης που μπορούν να μπουν, να επιλέξουν ποια περιοχή θέλουν, να δουν, τα καταλύματα που υπάρχουν στην περιοχή και μετά η συνεννόηση είναι απευθείας με το κατάλυμα» ανέφερε (ΕΡΤ) η κ. Χορμόβα.

Ως προς τη διαδικασία των ενστάσεων, ανέφερε: «Σήμερα, Σάββατο, άνοιξε η υποβολή των ενστάσεων και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Έχουμε 11.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους που έχουν εισόδημα πάνω από 80.000. Θα τους παρακαλούσα να μην κάνουν ένσταση. Γιατί κάθε ένσταση εξετάζεται από ανθρώπους. Προφανώς ο χρόνος που θα διατεθεί για την εξέταση των ενστάσεων θα καθυστερήσει την υπόλοιπη διαδικασία».

