Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2025, ο πατέρας των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους, μετά από μήνυση της συζύγου του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο του 2024 και τον Νοέμβριο του 2017, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, γιατί μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μηχανή χωρίς να έχει δίπλωμα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά»

Ο παππούς τον τριών ανηλίκων μιλώντας στο in λέει «πήγαιναν σχολείο. Τα παιδιά έκαναν ζημιές όπως κάνουν όλα τα παιδιά και αν έτρωγαν κάτι μπορεί να το πετούσαν κάτω ή λέρωναν τους τοίχους. Ήταν καθαρά και δεν ήταν παραμελημένα».

Στη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in από το εσωτερικό του σπιτιού, φαίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν αυτά τα παιδιά.

Ένα διαμέρισμα – τρώγλη, γεμάτο με μούχλα, σκουπίδια και μπάζα.

Η καταγγελία

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έφτασαν στο διαμέρισμα στην οδό Κέρκυρας, μετά από καταγγελία γείτονα.

Μετά τις εικόνες που αντίκρισαν πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα για «Έκθεση Ανηλίκου σε Κίνδυνο».

Οι γείτονες της οικογένειας, επισημαίνουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν το 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 3 και 5 ετών, αφού είχαν ενημερώσει και παλαιότερα τις κοινωνικές υπηρεσίες του δημου.