Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής
- Αφρικανική σκόνη «πνίγει» τη χώρα - Πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα
- Με DNA η ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε στον ποταμό Λουδία
- Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο - 50χρονος εργάτης ακρωτηριάστηκε στο χέρι
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2025, ο πατέρας των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους, μετά από μήνυση της συζύγου του.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο του 2024 και τον Νοέμβριο του 2017, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, γιατί μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μηχανή χωρίς να έχει δίπλωμα.
«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά»
Ο παππούς τον τριών ανηλίκων μιλώντας στο in λέει «πήγαιναν σχολείο. Τα παιδιά έκαναν ζημιές όπως κάνουν όλα τα παιδιά και αν έτρωγαν κάτι μπορεί να το πετούσαν κάτω ή λέρωναν τους τοίχους. Ήταν καθαρά και δεν ήταν παραμελημένα».
Στη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in από το εσωτερικό του σπιτιού, φαίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν αυτά τα παιδιά.
Ένα διαμέρισμα – τρώγλη, γεμάτο με μούχλα, σκουπίδια και μπάζα.
Η καταγγελία
Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έφτασαν στο διαμέρισμα στην οδό Κέρκυρας, μετά από καταγγελία γείτονα.
Μετά τις εικόνες που αντίκρισαν πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο πατέρα και την 31χρονη μητέρα για «Έκθεση Ανηλίκου σε Κίνδυνο».
Οι γείτονες της οικογένειας, επισημαίνουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν το 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 3 και 5 ετών, αφού είχαν ενημερώσει και παλαιότερα τις κοινωνικές υπηρεσίες του δημου.
- Κολοσσός – Ολυμπιακός 58-97: «Πάρτι» στη Ρόδο και τώρα… Final Four για τους Ερυθρόλευκους
- Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
- Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
- Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
- Πώς ένας 12χρονος Ουκρανός νίκησε ένα ρωσικό drone
- Diamond League Σαγκάης: Έμεινε στην 7η θέση ο Καραλής (vid)
- Ηλιούπολη: Πιθανές αυτοχειρίες τριών ανήλικων απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ. κατά την έρευνα για τις δύο 17χρονες
- Στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Γιούρτσεβεν (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις