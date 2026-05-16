Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 16:05

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Κισινάου της Μολδαβίας.

Στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών βρισκόταν η αμείωτη υποστήριξη προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της δημοκρατικής ασφάλειας, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της ξένης παρέμβασης, καθώς και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων, που ελήφθησαν κατόπιν πρωτοβουλίας της Ιταλίας, ξεχωρίζει η υιοθέτηση μιας νέας ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την απέλαση ορισμένων μεταναστών, μεταξύ άλλων σε «κέντρα επαναπατρισμού» σε τρίτες χώρες.

Τι αναφέρει η δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Euronews, η εγκριθείσα δήλωση ορίζει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 της Σύμβασης, τα οποία αφορούν την προστασία από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Το έγγραφο επικυρώνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης «κέντρων επαναπατρισμού», υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές συμμορφώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το κείμενο ορίζει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης παραμένει απόλυτη, αλλά διευκρινίζει ότι «η εκτίμηση του ελάχιστου επιπέδου σοβαρότητας της κακομεταχείρισης που συνιστά απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία είναι σχετική και εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης».

Στο νομικό μέτωπο, όσον αφορά το Άρθρο 8, η δήλωση αναφέρει ότι τα κράτη μπορούν να απελάσουν αλλοδαπούς πολίτες παρά το δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό σταθμίζεται έναντι ενός νόμιμου σκοπού, όπως η εθνική ασφάλεια, και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα απαιτούσε «έγκυρους λόγους» για να υπερισχύσει της απόφασης ενός κράτους.

«Είναι απαραίτητο να μπορούμε να ανταποκριθούμε με νέα εργαλεία στις σημερινές προκλήσεις», εξηγεί ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Μάσιμο Ντελ Ούτρι, υπογραμμίζοντας ότι το έγγραφο αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και άμεσα οι προκλήσεις που θέτει η παράνομη μετανάστευση, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των συνόρων και να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω μέσων συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών και την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών και του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ο κεντρικός ρόλος της Σύμβασης ως πυλώνα της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

Μελόνι: αναγνωρίστηκε η νομιμότητα του μοντέλου Ιταλίας-Αλβανίας

Το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής έγινε δεκτό με μεγάλη ικανοποίηση στη Ρώμη από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Διακήρυξη του Κισινάου, που υιοθετήθηκε σήμερα από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρίζει τη νομιμότητα των εθνών να επιδιώκουν καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, ακολουθώντας το μοντέλο που εγκαινίασε η Ιταλία στην Αλβανία».

Αυτό γράφει η πρωθυπουργός Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας που η Ιταλία συνέβαλε να ξεκινήσει με θάρρος και αποφασιστικότητα μαζί με την πρωθυπουργό της Δανίας Φρέντερικσεν».

«Αυτό που προκαλούσε συζήτηση μόλις πριν από ένα χρόνο», προσθέτει η Μελόνι, «έχει γίνει σήμερα μια αρχή που μοιράζονται τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι η ιταλική προσέγγιση για την ομαλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την οποία ακολουθεί με σοβαρότητα και συνέπεια η κυβέρνησή μας, έχει πλέον γίνει και η προσέγγιση της Ευρώπης».

Πέρα από το θέμα της μετανάστευσης, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ανανέωσαν την αμέριστη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στα διεθνή μέσα που αποσκοπούν στον προσδιορισμό της ευθύνης της Ρωσίας για την επιθετικότητα. Τριάντα έξι κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησαν την ιδρυτική απόφαση για τη σύσταση του Ειδικού Δικαστηρίου για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

