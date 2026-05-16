Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Απρίλιο
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 11:40

Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Απρίλιο

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου

Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε το Σάββατο, στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο νέος υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ.

Το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μία δραστική άνοδο των τιμών.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου.

«Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν και έχουμε ένα σχέδιο για μία αύξηση στα 500.000 βαρέλια», δήλωσε ο Μοχάμεντ.

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή πέντε εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Το Ιράν διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, λίγες ημέρες νωρίτερα, το Ιράν διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς τα σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πλέον, το Ιράν δεν θεωρεί ότι το Ορμούζ είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τονέο ορισμό, τα Στενά έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Κόσμος 16.05.26

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Στις ΗΠΑ 16.05.26

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

ΗΠΑ 16.05.26

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Προβολή ισχύος 16.05.26

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Εκλογικός χάρτης 16.05.26

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία 16.05.26

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, όπως φαίνεται, κάνει σχέδια και για το μέλλον: «Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι». Αν και υπάρχει φημολογία ότι θα αποτελέσει παρελθόν

Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Ελλάδα 16.05.26

Πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν επιπλέον μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες

Opinion 16.05.26

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Αναστασία Γιάμαλη
ΥΠΕΝ 16.05.26

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Κόσμος 16.05.26

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Ποδόσφαιρο 16.05.26

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

