Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε το Σάββατο, στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο νέος υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ.

Το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μία δραστική άνοδο των τιμών.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου.

«Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν και έχουμε ένα σχέδιο για μία αύξηση στα 500.000 βαρέλια», δήλωσε ο Μοχάμεντ.

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή πέντε εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Το Ιράν διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, λίγες ημέρες νωρίτερα, το Ιράν διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς τα σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πλέον, το Ιράν δεν θεωρεί ότι το Ορμούζ είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τονέο ορισμό, τα Στενά έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.