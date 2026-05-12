Το Ιράν διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς τα σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Ιράν δεν υποχωρεί σχετικά με τη θέση του για τα Στενά του Ορμούζ

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι τα Στενά είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Fars και αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ ορίζονταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε.

Strait of Hormuz now a 500-kilometer operational ‘crescent’: IRGC Navyhttps://t.co/qxuqPCydGE — Press TV 🔻 (@PressTV) May 12, 2026

Οι αρχές του Ιράν δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν πύλη εισόδου για τον Κόλπο και βασική εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον τα Στενά ορίζονται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει την επέκταση του ορισμού του για τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στις 4 Μαΐου, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία εκτεινόταν σε μέρος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή αυτή εκτεινόταν από το βουνό Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα ανατολικά ως το ιρανικό νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά.

Με τη σημερινή ανακοίνωση φαίνεται ότι περιοχή αυτή έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν σήμερα ότι το πλάτος των Στενών του Ορμούζ, τα οποία όπως επεσήμαναν προηγουμένως ήταν 20 ως 30 μίλια, έχουν αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια.

Η περιοχή σχηματίζει «μια πλήρη ημισέληνο», τόνισε το Tasnim.