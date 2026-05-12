Ιράν: Διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 15:49

Αυτή είναι η δεύτερη διεύρυνση της περιοχής που η Τεχεράνη ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ - Ποια η σημασία της θαλάσσιας οδού στην παγκόσμια οικονομία

Το Ιράν διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς τα σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Ιράν δεν υποχωρεί σχετικά με τη θέση του για τα Στενά του Ορμούζ

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι τα Στενά είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχουν διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Fars και αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ ορίζονταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε.

Οι αρχές του Ιράν δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν πύλη εισόδου για τον Κόλπο και βασική εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον τα Στενά ορίζονται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει την επέκταση του ορισμού του για τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στις 4 Μαΐου, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία εκτεινόταν σε μέρος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή αυτή εκτεινόταν από το βουνό Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα ανατολικά ως το ιρανικό νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά.

Με τη σημερινή ανακοίνωση φαίνεται ότι περιοχή αυτή έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν σήμερα ότι το πλάτος των Στενών του Ορμούζ, τα οποία όπως επεσήμαναν προηγουμένως ήταν 20 ως 30 μίλια, έχουν αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια.

Η περιοχή σχηματίζει «μια πλήρη ημισέληνο», τόνισε το Tasnim.

Citigroup: Πού θα πάνε οι αγορές μετοχών στο τέλος του 2026

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ
«Το ζήτημα είναι ότι το σχέδιό του Κιρ Στάρμερ το οποίο διευκολύνθηκε σε κάθε βήμα από τους βουλευτές που τώρα επιδιώκουν να τον απομακρύνουν, είναι τόσο αντιδημοφιλές όσο και ξεκάθαρα επικίνδυνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης – Αδιάκοπες οι φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο
Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε ήδη δύο φορές στην «Roig Arena» τη Βαλένθια και σύμφωνα με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, είναι το φαβορί για το κάνει και στο Game 5, την Τετάρτη.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Μίνα Μουστάκα
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
Η συνάντηση Αλαφούζου-Μπαλντίνι στο Λονδίνο, στο περιθώριο των γενεθλίων του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ίσως να άλλαξε τα δεδομένα για την παραμονή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

