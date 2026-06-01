Ήταν τέλη Αυγούστου του 2025 όταν μια είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου: η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι μόλις είχαν κάνει γνωστό τον αρραβώνα τους, με τους θαυμαστές της pop star να γεμίζουν το προφίλ της στο Instagram με ευχές.

Μια ανακοίνωση που έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν τη σχέση δύο ετών της Τέιλορ Σουίφτ με τον άσο των Κάνσας Σίτι Τσιφς, βιτρίνα και εμπορική συμφωνία.

Από τότε έχουν περάσει 10 μήνες και πλέον ο απόλυτος pop γάμος έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς οι δύο σταρ θα πουν το «I do» στις 7 Ιουλίου.

Ωστόσο, σε μια τελετή που θα θυμίζει με παρέλαση διασήμων, υπάρχουν κάποια ηχηρά ονόματα που θα απουσιάζουν – και όχι επειδή το αποφάσισαν εκείνα.

Η πρώτη που «έφαγε» πόρτα στον γάμο των Σουίφτ και Κέλσι, είναι η Μπλέικ Λάιβλι (και κατ’ επέκταση και ο Ράιαν Ρέινολντς). Από τα τέλη του 2024, η σχέση ανάμεσα στις δύο BBF άρχισε να καταρρέει, καθώς η γνωστή ηθοποιός προσπάθησε να εμπλέξει την κολλητή της στη δικαστική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Αν και η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτό, πηγές από το περιβάλλον της λένε ότι ένιωσε πως η Λάιβλι προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί για να κερδίσει «πόντους» σε αυτή την κόντρα.

Η άλλη ηχηρή απουσία από τον γάμο της Σουίφτ είναι η Κάρλι Κλος. Το supermodel και η pop star ήταν κολλητές από το 2013, έχοντας φωτογραφηθεί μαζί σε ουκ ολίγα events.

Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει πέντε χρόνια μετά όταν η Τέιλορ δεν πήγε στον γάμο της Κλος με τον Τζόσουα Κούσνερ, λέγοντας ότι είχε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ούτε για αυτή τη ρήξη έχει μιλήσει ανοιχτά η Σουίφτ, ωστόσο σύμφωνα με ανθρώπους κοντά της «άρχισε να βλέπει ότι οι προθέσεις της Κάρλι δεν ήταν τόσο γνήσιες όσο νόμιζε κάποτε και ότι η φιλία τους βασιζόταν περισσότερο στη φήμη της Τέιλορ παρά σε έναν πραγματικό δεσμό».