Η Τζένιφερ Λόπεζ τολμά ένα στράπλες φόρεμα Versace του 2004 και αφήνεται στην οπτική ψευδαίσθηση

Η Τζένιφερ Λόπεζ συμπρωταγωνιστεί με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν στη ρομαντική κωμωδία του Netflix, «Office Romance», κι επέστρεψε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα μέσα σε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα Versace του 2004, με μπρονζέ μπούστο και ανοίγματα γύρω από το στήθος.

Το vintage λουκ συμπληρώθηκε από μια φουσκωτή φούστα με εντυπωσιακή ουρά.

Τα μαλλιά της σταρ ήταν χτενισμένα λεία και ίσια, ενώ το smoky μακιγιάζ σε χάλκινες αποχρώσεις ολοκλήρωνε την εξόχως εντυπωσιακή εικόνα της.

Η Λόπεζ ανέβασε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της πρεμιέρας, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο όπου ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της.

Eπίσης, μια φωτογραφία της σταρ να κάνει ένα φρεσκάρισμα στο μακιγιάζ της πριν βγει στο κόκκινο χαλί.

Χημεία από την αρχή

Στην εκδήλωση Netflix Upfront στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 13 Μαΐου, η Λόπεζ μίλησε στο People για τη συνεργασία της με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Μπρετ Γκόλντσταϊν.

«Είχαμε εξαιρετική χημεία από την αρχή», είπε για τον ηθοποιό της σειράς «Ted Lasso». «Αυτή η χημεία απλώς ενισχύθηκε καθώς γυρίζαμε την ταινία μαζί».

Διαφορετικός

Η Λόπεζ συνέχισε εξηγώντας ότι ο Γκόλντσταϊν δεν ήταν όπως τον περίμενε, λέγοντας: «Φανταζόμουν έναν πιο σκληρό τύπο, αλλά τελικά είναι ένας ευγενικός, τρυφερός αλλά και πολύ έξυπνος άνθρωπος, που είναι τόσο γοητευτικός. Αυτό ήταν μια έκπληξη, νομίζω».

«Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά του από τότε που έπαιζε στο Ted Lasso. Ο Ρόι Κεντ είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες» είπε η ηθοποιός του Marry Me. «Νόμιζα ότι θα ήταν πιο κοντά στον χαρακτήρα, αλλά ήταν τόσο ήρεμος και γλυκός και εντελώς διαφορετικός».

Το στόρι

Στο «Office Romance», η Λόπεζ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, μια διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας που ερωτεύεται τον πρόσφατα νεοπροσληφθέντα υπάλληλό της, Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ, τον οποίο υποδύεται ο Γκόλντσταϊν.

Η μυστική ερωτική τους σχέση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όταν η Τζάκι και ο Ντάνιελ αποφασίζουν να «σταματήσουν να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν τις καρδιές τους», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της σειράς.

Μαζί με τη Λόπεζ και τον Γκόλντσταϊν, στο «Office Romance» πρωταγωνιστούν οι Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Χέιλ, Έιμι Σεντάρις, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Μπράντλεϊ Γουίτφορντ.

*Το «Office Romance» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix από τις 5 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni