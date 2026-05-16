Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήταν περίπου πριν από δύο χρόνια όταν έγινε γνωστό ότι στη νέα παραγωγή του Netflix, με τίτλο Office Romance, θα πρωταγωνιστήσει η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό του Μπρετ Γκόλντσταϊν. Και οι φήμες που ήθελαν τον σταρ της σειράς Ted Lasso να γίνεται ο «επόμενος Μπεν» δεν άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Βέβαια σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο 45χρονος άγγλος ηθοποιός και σεναριογράφος, καθώς τα λαγωνικά του διαδικτύου ανακάλυψαν παλαιότερες συνεντεύξεις του όπου δήλωνε φανατικός θαυμαστής της JLo – δεν είχε διστάσει να πει ότι την αγαπάει.

Κάπως έτσι, πηγές από το περιβάλλον την σταρ του Χόλιγουντ, άφηναν να εννοηθεί ότι ίσως στο πρόσωπό του έβρισκε ξανά την ευτυχία.

Από τότε πέρασαν πάνω-κάτω 24 μήνες και πλέον το Office Romance είναι έτοιμο να κάνει πρεμιέρα, με τους δύο πρωταγωνιστές να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για αυτή τη συνεργασία, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Variety.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

«Το Netflix με έφερε πιο κοντά στο όνειρό μου: να γυρίσω μια κλασική ρομαντική κομεντί με τη ‘βασίλισσα’ του είδους, την Τζένιφερ Λόπεζ. Ειλικρινά, αδυνατώ να πιστέψω ότι όντως συνέβη, αλλά να που είμαστε εδώ και το συζητάμε. Είναι πραγματικά τρελό», δήλωσε ο Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Από την πλευρά της, η Λόπεζ τόνισε πως «ήταν μεγάλη μου χαρά και ένιωσα υπέροχα που επέστρεψα στις rom-com. Μου είχε λείψει και αυτή η ταινία ίσως είναι η αγαπημένη μου από όσες έχω κάνει μέχρι σήμερα».

Ο Γκόλντσταϊν, ο οποίος συνυπέγραψε το σενάριο με τον Τζο Κέλι, αποκάλυψε ότι ετοίμασαν την ιστορία και τον ρόλο της Τζάκι Κρουζ έχοντας εξαρχής στο μυαλό τους τη Λόπεζ.

Η σταρ υποδύεται τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ερωτεύεται έναν πρόσφατα προσληφθέντα υπάλληλό της, τον Ντάνιελ. Η κρυφή τους ερωτική σχέση βρίσκεται στο απόγειό της όταν η Τζάκι και ο Ντάνιελ αποφασίζουν «να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Jennifer Lopez boasts about ‘great chemistry’ with ‘Office Romance’ co-star Brett Goldstein as they look smitten on red carpet https://t.co/E8iX6HyV5E pic.twitter.com/DxcNKvPzNe — New York Post (@nypost) May 13, 2026

«Είχαμε εξαιρετική χημεία από την πρώτη στιγμή», ανέφερε η Λόπεζ στο περιοδικό People, για τη συνεργασία της με τον Γκόλντσταϊν.

«Και αυτή η χημεία απλώς δέθηκε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά του από το Ted Lasso. Ο Roy Kent είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Πίστευα ότι θα έμοιαζε περισσότερο στον χαρακτήρα του, αλλά είναι τόσο χαμηλών τόνων, γλυκός και εντελώς διαφορετικός» συμπλήρωσε.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Χέιλ, Έιμι Σεντάρις, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος και Μπράντλεϊ Γουίτφορντ.

Το Office Romance θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 5 Ιουνίου.